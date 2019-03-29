想吃免飛香港！超人氣華嫂冰室插旗台北　推出台灣限定口味

點評：看了好想吃啊！

▲香港人氣茶餐廳華嫂冰室進軍台北。（圖／沙拉飯團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

距離台灣搭飛機不用一個半小時的香港，一直都是台灣人的熱門旅遊目的地之一，香港的在地美食也讓許多人念念不忘，讓人驚喜的是，被譽為「香港必吃菠蘿包」的人氣茶餐廳華嫂冰室近日正式插旗台北東區，以後想吃正港菠蘿包不用飛香港啦！

▲招牌波蘿包。

華嫂冰室本店位於香港元朗，在灣仔、尖沙咀等地共有4家分店，招牌是菠蘿包、豬扒菠蘿包、滷雞翅及米線等熟食，同時也是港星周潤發、余文樂的愛店；華嫂冰室在開幕前還先透過許多藝人發試吃文來幫高調。

▲油蔥雞翼撈丁。

其中必點的招牌波蘿包，加上了蛋、奶油，還有番茄片，豐盛感十足。另外，在台北店還能吃到台灣限定的花生西多士，趁熱吃一份超有飽足感！還有麵食、撈丁等多種主食可以點。

▲台灣限定的花生西多士。

港式料理不能錯過的當然是飲料類，像是凍檸茶、鹹檸七、利賓納和招牌的冰花奶茶華嫂冰室都有；做成帶冰沙口感的奶茶在熱熱的天喝上一口真的超清爽。

▲港式飲料當然不能少。

店內的位置不多，有幾張4人的圓桌，也有吧台區和沙發區，以2人座為主，還有整面白牆和植物牆的裝潢，吃飯之餘還能拍美照。華嫂冰室目前沒有外帶服務，但吃不完可以打包，試營運期間用餐時間限時一小時，不能訂位，想吃要記得提早來排隊。

▲一大面白牆很適合拍照。

▲開幕期間超多排隊人潮。

▲▼部分菜單內容。

華嫂冰室台北店



地址： 台北市大安區光復南路280巷38號

