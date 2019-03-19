出國前也能吃到！添好運將進駐桃園機場　預計第3季開幕



▲添好運 (圖／和億生活集團提供)



記者黃士原／台北報導

港式點心專門店添好運自2014年登後，目前在台灣已有9家分店，和億生活集團執行長蘇嬉螢在19日的集團春酒時表示，今（2019）年將會加快展店速度，目標數是3家，其中確定即將於第3季進駐桃園機場第二航廈，同時也會挑戰小坪數店店型。

米其林一星港點添好運松山車站店去(2018)年在7月10日開幕，除了以年輕化全新店型登場之外，還推出松山車站店的限定桌菜，特別設置包廂以滿足宴客聚餐需求，規劃多道港式名菜及小品料理。





▲了凡香港油雞飯麵。(圖／台北101提供)

同樣也是和億生活集團代理的了凡香港油雞飯麵，也將在5月進駐桃園機場第二航廈地下美食街，2019年也要加速展店，目標數也是3家。相較於傳統的香港油雞，了凡的油雞顏色與味道都較重，主要是滷汁不但醬油用得比較多、也加入許多中藥材如當歸、八角、丁香等，在炎熱的天氣裡也好下飯。



至於去年10月收掉台中分店的Tsuta蔦拉麵，蘇嬉螢說，台灣的拉麵市場是既競爭又飽和，目前仍在摸索測試適合的展店模式。



不過相較於代理品牌，和億生活集團去年也自創新品牌一式排骨，訴求「台灣味」的一式功夫菜，賣的是台灣國民美食像是排骨飯、雞腿飯、爌肉飯等，首店位於台中JMall 商場，今年度預計再開出1家分店，未來目標跨足海外市場。





▲一式排骨。(圖／和億生活集團提供)