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永福樓今熄燈！好味道再也吃不到　盤點台北消失的老牌餐廳

ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓要在今(24)日畫下句點，為了再次品嚐記憶中的好味道，最後一天晚上訂位已經滿。不只永福樓，近年來台北也有不少老牌餐因為各種因素而歇業，像是前陣子的上海隆記菜館、去(2018)年的馥臨港式火鍋等，《ETtoday新聞雲》整理出6家台北消失的老牌餐廳。


▲永福樓2月24日熄燈。（圖／記者黃士原攝）

永福樓
老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，是過去政商名流喜歡聚餐的地點，老師傅拿手菜餚口味道地抓住不少饕客的胃，不僅老台北人聚餐都來過，因樓上有包廂，不少政商名流、媒體聚會也愛選在永福樓。但近年來台北東區真的是沒落，餐廳人氣與業績一直下滑，由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日。


▲台北中山堂對面巷子裡的上海隆記菜飯將在這個月底結束營業，張哲生用照片來記錄它。(圖／張哲生提供)

上海隆記菜館
位於台北市中山堂附近的老餐館「上海隆記菜飯」在2018年底結束營業，上海隆記菜館創業於1953年，已經有超過60年以上歷史，2009年還曾被《紐約時報》推薦是台灣的百年小吃，上海隆記菜館就是以道地上海菜聞名，招牌菜有櫥櫃裡的盆頭菜、蔥鯽魚、黃魚麵、烤麩、雪菜毛豆與菜飯等，很多人都是跟著父母從小吃到大，也是很多外省老兵來一解鄉愁的地方，甚至蔣緯國、郝柏村等人都曾是座上賓。


▲15年老店馥臨港式火鍋宣布停業。（圖／取自馥臨港式火鍋臉書粉絲專頁)

馥臨港式火鍋
15年老店馥臨港式火鍋二家都在2018年結束營業，讓許多老顧客覺得不捨。馥臨港式火鍋是家自助無限火鍋店，以「湯鮮料正」的精神自許，以養生花雕湯鍋是招牌鍋底，也是很多網友推薦的鍋底。另外，這裡也經典港式口味香菜皮蛋湯、胡椒豬肚湯。配料部份，有香港師傅製作醉雞、手工蝦漿/花枝丸、現包雲吞等。


▲50年老店麗珠什錦麵的炸排骨是很多人的心頭好。（圖／記者黃士原攝）

麗珠什錦麵
在萬華地區有50多年歷史的老店麗珠什錦麵2017年7月曾經短暫休息，重新營業後店面也變新了，不過最近老闆在店裡貼上公告只營業到2018年6月底，以後炸排骨、炒米粉、什錦炒麵、蒜炒腰花真的就吃不到了，許多顧客直呼可惜。


▲新都里主打日式懷石料理，圖為過去曾推出的七夕套餐。（圖／記者黃士原攝）

新都里
開業大約20年的日式懷石料理店新都里在2018年入選台北米其林指南沒多久，就在官網上宣布租約到期，7月1日起歇業。新都里瀧四店經營至今將近20年，內部股東討論未來發展性與市場情勢變化後，達成一致意見，因原址租約到期。

Brown Sugar Live & Restaurant
經營超過20年、許多五、六年級生回憶的Brown Sugar Live & Restaurant 黑糖餐廳在2018年的6月12日宣布即日起暫定營業，由於消息突然，讓許多老顧客十分驚訝。Brown Sugar在公告中表示，受到總體經濟的影響、消費型態的改變、成本逐年的增加因素而決定暫定營業。不過，Brown Sugar Live & Restaurant的公告也提到，將研擬新的經營項目，希望未來能新型態、豐富內容讓Brown Sugar Live & Restaurant 的品牌再發光。

關鍵字： 老牌餐廳 永福樓

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