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夢幻新打卡點！白馬漫步純白竹籤海　漁光島沙灘秘境變身樂園

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▲2019漁光島藝術節。（圖／2019漁光島藝術節提供）

▲2019漁光島藝術節將在30日登場。（圖／2019漁光島藝術節提供）

記者陳涵茵／台南報導、攝影

一隻白馬靜靜矗立在無人沙灘上望著日出日落，沒有柵欄、不收門票，位在漁光島上的海濱樂園想來就來、想發呆多久就多久。2019年漁光島藝術節即將在3月30日開幕，今年一共展出26件裝置藝術，夢幻程度再升級一起來搶先看。

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲漁光島。（圖／記者陳涵茵攝）

2019年漁光島藝術節展期共23天，集結16組國內外藝術家、26件環境藝術裝置，以海島新樂園為主題。漁光島是個與世隔絕的小沙丘，獨特的鯤鯓阻擋了外來的紛擾。當年台南海濱秋茂園就建在海濱林區，各式各樣的中國神話雕像與簡單的設施就足已造成轟動。聽老一輩人說當年的秋茂園就是最夯的迪士尼，而現在老樂園僅封存記憶中，漁光島藝術節特別在海濱打造一座樂園，讓復古回憶再次開封。

▲漁光島藝術節。（圖／藝術家游文富老師提供）

▲奇幻島耗費了一個月時間打造。（圖／藝術家游文富老師提供）

沙灘上最吸睛的就屬藝術家游文富的作品《奇幻島》，花了一個月時間製作，游文富老師表示第一次造訪秋茂園是在國小五年級，憑著對當時秋茂園的記憶，打造一匹宛若白馬漫步在雪白沙灘上的作品，5萬根純白與黃色漸層竹籤在海風中微微擺動，就連馬匹的純白馬尾也會隨著飄動，夢境中曾出現的樂園就這般真實呈現眼前。

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲漸層的黃色竹籤隨風飄動。（圖／記者陳涵茵攝）

▲漁光島藝術節。（圖／藝術家游文富老師提供）

▲夕陽時分的奇幻島。（圖／藝術家游文富老師提供）

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲套上濾鏡超夢幻。

今年共邀請7組國內藝術家及團隊陸續完成10件作品，除了純白馬《奇幻島》還有以秋茂園「水牛與牧童」銅像靈感打造的《秘境》、《虹樹林》及《回憶拼圖》；符合海濱樂園主題的繽紛《海風Disco》；藝術家梁賴昌收集兒時對彩色甘仔糖的回憶打造的《彩色泡泡》；策展單位募集海濱秋茂園老照片打造的《回憶成山》；漁光島民用蚵殼串製成海中遨遊的鯨魚《海中絮語》以及魚的意象所打造的《鯤》，30日開幕當日創作才女徐佳瑩將以《鯤》為舞台，在沙灘上浪漫開唱。

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲進入漁光島入口前的《回憶拼圖》。

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲《海風Disco》上頭色彩會隨著海風轉動在陽光下折射出夢幻的顏色。

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲《虹樹林》中可以躺在吊床上。

▲漁光島藝術節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲沙灘後方的樹林裡藏著《秘境》。

關鍵字： 漁光島 台南旅遊 漁光島藝術節

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