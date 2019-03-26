浪漫臺三線暢遊新竹縣　獎勵旅遊、住宿補助、好康領不完

文／新竹縣政府提供

新竹縣政府即日起至5月推出「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」獎勵旅遊與住宿補助計畫，500元住宿補助第二波於3月30日09：00開放申請，須於5月31日前使用完畢，最後名額不要錯過喔！

▲(圖／中華大學提供，下同)

縣府特別規劃春遊秘境新玩法，紫藤花季到5月雪白山頭的油桐花及周邊特色產業，將引領民眾體驗最獨特的山城浪漫，歡迎大家在春暖花開的時節到新竹縣郊遊踏青。以下三條遊程原價1600，推廣價只要1000元，名額有限，歡迎報名！

竹縣規劃的春遊秘境如下:

行程一：「奇岩巡禮採果慢醞釀」:走訪浪漫愛情車站與青蛙石步道，於天然谷大啖新鮮活魚，再到李記醬油手作甘味純露並享受採果樂趣。

遊程出團日期：3月17、21、23、24、28、30、31；4月5、6、11

行程二：「彎腰做農人田園食趣」:走讀北埔姜阿新洋樓後，至畚箕窩聚落漫遊寧靜鄉村田園風光，跟著達人講解放鴨撿蛋、手作鹹蛋的樂趣，並於春耕時節安排稻作插秧體驗與分享小農稻作理念，享受在地特色下午茶點。



遊程出團日期：3月16、17、23、24、29、30、31；4月4、5、6、7、14

行程三：「綠能遊艇桐花秘境遊」:在桐花的季節搭乘綠能電動遊艇深入峨眉湖秘境，遊覽湖光山色除了欣賞美麗湖景還可以觀察濕地野鳥豐富的生態，午後至羅屋書院製作客家米食菜包DIY品嘗風味下午茶，接著探索上南片百年古道與南山橋溪畔立石趣味活動。

遊程出團日期：4月13、14、19、20、21、26、27、28；5月3、4、5、11

縣府交通旅遊處表示，本次暢遊新竹縣集點抽好禮活動獎項豐富，集滿觀光護照內竹縣景點好「遊」、伴手禮好「購」與旅宿好「宿」各1枚貼紙，於5月31日前將集點卡寄回縣府交通旅遊處或繳回竹東火車站旅遊服務中心、高鐵新竹站旅遊服務中心、新竹火車站旅遊服務中心，即可參加抽獎活動，有機會獲得以下超值好禮： I Phone XS、X，還有統一馬武督渡假村、六福莊、喜來登、安捷與小叮噹大師會館等住宿券，以及知名溫泉會館湯屋券與泡湯券，開獎日期為：4月30日與6月10日。觀光護照可至竹東火車站旅遊服務中心、高鐵新竹站旅遊服務中心或新竹火車站旅遊服務中心索取或於活動官網下載

詳細情形歡迎至新竹縣政府全球資訊網(http://www.hsinchu.gov.tw/)或浪漫臺三線暢遊新竹縣官網查詢(http://www.lrm.chu.edu.tw/hsinchu_travel/)