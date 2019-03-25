ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

搭捷運就到的「北市5大賞螢地」！都市叢林也能賞點點綠光

ETtoday旅遊雲

▲▼ 螢火蟲。（圖／記者翁伊森攝）

▲螢火蟲季節到來。（示意圖／記者翁伊森攝）

記者彭懷玉／綜合報導

又到了螢火蟲大發生的季節，其實不用上山尋覓，在攜來人往的台北市，也找得到螢火蟲蹤跡，《ETtoday新聞雲》整理出大台北5處公園，搭捷運就能到，再依個人腳程走1至20分鐘，在初春很適合吃飽喝足散步去，十分便利。

每年約從3月底開始至5月，凡是在沒有過度干擾、光害的環境，都有機會見到螢火蟲出沒，點點螢光在草叢間飛舞，將公園點綴地更加浪漫，不想跑遠又想賞螢的你，趕緊將這些地方筆記下來。

1. 大安森林公園
捷運站：大安森林公園出站即可到達。

榮星花園。（圖／台北市工務局提供）

▲榮星花園夜晚也能賞螢。（圖／台北市工務局提供）

2. 榮星花園公園
捷運站：中山國中站、中山國小站或是行天宮站，再步行10至15分鐘即可達。

3. 富陽生態公園
捷運站：麟光站下車，再從1號出口出站後，步行約5分鐘即可抵達。

4. 台北市立動物園
捷運站：動物園站下車，再由1號出口出站後，步行大約5分鐘以內可達。

5. 木柵公園
捷運站：萬芳醫院站下車，步行約20分。

古諺雖流傳，「輕羅小扇撲流螢」，但再三提醒大家，前往賞螢時，一定要特別謹記不捕捉、不喧嘩、不以燈光直射螢火蟲的原則，如要使用手電筒，也要以紅色玻璃紙罩住，才不會干擾螢火蟲活動！並建議民眾盡量穿著長褲與長袖上衣，同時不用閃光燈照相，都市公園生態復育成果得來不易，需要大家共同的關懷與維護，讓美好的環境永續保存。

關鍵字： 台北市旅遊 賞螢 螢火蟲 賞螢旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

推薦閱讀

4月起開跑！特搜「雙北5處賞螢地」　賞桐花、泡湯超愜意

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全新「台南貨櫃公園」4月開幕

嘉義古早味推車碗粿、排骨酥湯25元

基隆嶼暑假開放登島　每人收100元

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

嘉義貨櫃屋景觀餐廳　網美搶打卡！

亡美私闖屋頂！圓山：不排除提告

湖畔喝杯茶！南投車埕放空一日遊

揭全球受歡迎美食！台灣和英國同名

台中最美黃金公園黃花風鈴木大爆發

熱門行程

最新新聞更多

一晚650！宜蘭老宿舍改建客棧

北市搭捷運就到的「5大賞螢地」！

「桃園第一間美術館」山丘造型超美

台北萬豪板前料理高檔鍋物4/15登場

加航力推夢幻旅遊清單曝光！

環球影城芝麻街50週年限定活動

華航歡慶60飛一波　機票最低3,16..

酷航限時促銷！東京、首爾最低3折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366