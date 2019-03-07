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4月起開跑！特搜「雙北5處賞螢地」　賞桐花、泡湯超愜意

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陽明山天溪園螢火蟲,賞螢（圖／取自陽明山國家公園粉絲專頁）

▲陽明山天溪園螢火蟲。（資料照／翻攝自陽明山國家公園粉絲專頁）

記者彭懷玉／綜合報導

每年4、5月進入螢火蟲大發生時節，北部人不用跑遠，雙北市就有不少無光害去處能賞螢，白天踏青、夜晚賞點點「星光」，感受專屬春季的野趣浪漫！以下整理出台北市、新北市5處賞螢勝地，一起找尋火金姑光之身影吧。

▲陽明山天溪園。（圖／IG@hua_yan2609提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲天溪園坐落於陽明山東南邊緣。（圖／IG@hua_yan2609提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 陽明山天溪園
天溪園坐落於陽明山東南邊緣，內有許多溪流匯合，大小瀑布飛瀉，園內植物種類繁多，造就豐富生態，螢火蟲多達10多種，尤其更是黑翅螢的季節。今年陽管處在5月份舉辦3梯次賞螢活動，將由解說員帶領民眾一窺螢光星海的神祕，並了解國家公園生態保育的重要性。

2019陽明山國家公園天溪園賞螢
地點：陽明山國家公園天溪園
活動日期：4月1日至5月31日

2019千蝶谷螢火蟲季
地點：千蝶谷生態農場
活動日期：4月20日至5月19日

陽明山海芋、螢火蟲。（圖／取自台北市大地工程處官網）

▲陽明山螢火蟲季4月1日開跑。（資料照／翻攝自台北市大地工程處官網）

2. 北投竹子湖水車寮步道
一年一度竹子湖海芋季即將開跑，鄰近的「水車寮步道」到了夜晚能欣賞螢火蟲，夜幕低垂時，彷彿點點星光在樹林間穿梭，相當美麗。水車寮是條平緩的步道，適合闔家大小一起來踏青兼賞螢，讓整天行程更豐富。

北投竹子湖水車寮步道
地點：台北市北投區

大溝溪。（圖／翻攝自台北市政府網站）

▲大溝溪溪畔步道。（圖／翻攝自台北市政府網站）

3. 內湖大溝溪溪畔步道
接棒內湖樂活夜櫻季，緊接著迎來賞螢季！「大溝溪溪畔步道」靠近水質清淨的大溝溪，適合螢火蟲繁衍生活，白天可在溪畔野餐，欣賞群蝶翩翩飛舞，夜晚則可觀賞螢火蟲飛舞活動的畫面。

大溝溪溪畔步道
地點：台北市內湖區大湖街
賞螢季節：4至5月、9至10月

▲雲仙樂園螢火蟲。（圖／翻攝自雲仙樂園粉專）

▲雲仙樂園螢火蟲4月底揭開序幕。（圖／翻攝自雲仙樂園粉專

4. 烏來雲仙樂園
好山好水的烏來，孕育種類眾多的螢火蟲，每年4月至6月可見到滿山滿谷的螢光飛舞，超級夢幻。今年烏來雲仙樂園也將舉辦「雲仙Cue夏賞螢趣」，園內有專屬賞螢步道，屆時將有生態導覽員帶領旅客探訪謎樣綠色小精靈。

2019 雲仙Cue夏賞螢趣
地點：新北市烏來區瀑布路1-1號
賞螢季節：4月底到6月

5.土城承天禪寺
土城不只有桐花，近年新北市府更積極復育螢火蟲生態，其中著名的「承天禪寺」就是賞螢私房點，園內設有好走的賞螢步道，適合全家一同郊遊、賞桐花、夜觀螢火蟲！

土城承天禪寺
地點：新北市土城區承天路96號
賞螢季節：4至5月

關鍵字： 台北市旅遊 新北市旅遊 賞螢 螢火蟲 賞螢旅遊

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