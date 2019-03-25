北市玫瑰花浪漫盛放！夢遊奇幻玫瑰園、押花DIY免費玩

▲台北玫瑰園。（圖／臺北市政府工務局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

春天百花齊放，除了台北士林官邸，花博新生園區玫瑰花也開好了，之後可再到士林公民會館玩免費雕花！伴隨浪漫玫瑰花香和手作，適合民眾安排玫瑰一日奇幻饗宴。





▲本次玫瑰花季，以「愛麗絲夢遊仙境」為故事主軸，情節訴說愛麗絲來到春季玫瑰展的故事。

北市工務局公園處針對本次玫瑰花季，以「愛麗絲夢遊仙境」為故事主軸，情節訴說愛麗絲來到春季玫瑰展，因為追逐台北市鳥藍鵲先生，而掉入夢幻般的紅心皇后玫瑰花園，在這裡巧遇園藝治療師，透過芳香療法紓解生活中的疲憊及壓力，身心都得到放鬆後，與藍鵲先生及旅程中所認識的夥伴們共度愉快的野餐時光，奇趣而夢幻場景，歡迎大家一起來體驗。

▲玫瑰園臉書粉絲頁打卡按讚的小活動，完成後出示畫面給工作人員確認後免費索取香皂玫瑰花。

工務局公園處表示，台北玫瑰園至今栽植超過700種玫瑰花，以精緻管理營造出花團錦簇的景觀，另栽植累積30餘品種、500株的茶玫瑰，讓民眾一年四季都能欣賞到玫瑰花盛開的榮景。園區更從103年起，每年春、秋季舉行玫瑰展，以動態或靜態等並結合學校團體及藝術展演方式呈現。

▲台北玫瑰園至今栽植超過700種玫瑰花。

士林區公所表示，士林的區花正是玫瑰花，本次與士林官邸合作，於3月29日至4月30日在士林公民會館舉辦靜態玫瑰特展，並於3月30日早上9點半舉辦玫瑰茶會，現場安排魔術表演、大提琴演奏、押花DIY、彩繪玫瑰、紙雕玫瑰等活動，均為免費參觀和體驗。

士林區公所區長江慶輝表示，本次「2019蝶戀花-玫瑰特展」主題以押花、彩繪、紙雕玫瑰展現，並邀請日本不可思議押花俱樂部會長杉野宣雄，帶來日本運送來台的作品，以玫瑰花為主軸，使用多層次的構圖手法，展現樹上飄落浮在半空中的似真似幻的浪漫氛圍，給人戀愛的滋味。

江慶輝指出，為增添玫瑰展之多元性，同時邀請台灣彩繪藝術協會發起人李蘭老師展示彩繪玫瑰皮包，作品以一筆漸層的油彩徒手畫法完成，讓所有作品予俐落生動的型態呈現。另由本所美工奇才陳惟文同仁以慢工出細活的美麗手作紙雕方式，雕繪出士林區玫瑰門牌意象、圖騰玫瑰、花語玫瑰，以各種姿態展現玫瑰之美，均為免費參觀和體驗。

台北玫瑰園春季玫瑰展

花期：即日起至108年4月8日

地點：花博公園新生園區（北市中山區新生北路3段105號）

2019蝶戀花-玫瑰特展

期間：3月29日至4月30日

地點：士林公民會館

開館時間：每日上午9時至12時；下午2時至5時；晚上6時至9時（每週一休館）