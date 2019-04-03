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好吃到忘不了！台中職人咖啡館　必點手作麵包、奶油吐司

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點評：完全被整體氛圍所吸引住！
ETtoday餓勢力

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

文、圖／規小孫

尋找城市裡的咖啡館，似乎已成為我們很習慣的事情。就連這回在台中過年的那幾天，我們也認真的找了幾間「一眼就喜歡上」的台中咖啡，去坐坐、去喝杯咖啡～

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

其實早就知道「楽珈 Coffee Roaster」的存在，也經常發現它出現在我們的 Instagram 上。只是烏日區不在我們平常的生活圈裡，所以一直把它放在心裡。這次趁著過年專程而來，也將追分火車站、大肚中東海棗田、菩薩寺一併收入，排成一條台中小旅行！：）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

對於台中烏日，我們最熟悉的應該就是台中高鐵站了～其餘頂多就是記得它離彰化很近，大學時會從南區橫跨烏日騎車到彰化玩，所以自己一直覺得烏日是一個鳥不生蛋的地方。當「楽珈 Coffee Roaster」出現在 Instagram 上時，讓我非常驚喜！沒想到烏日會有一間這樣的咖啡店。

而且它的夯度相當狂！許多我們追蹤的網紅、網美都來朝聖過！其中許多還不是台中人呢～如果只是因為它很紅，所以我們才來？！我想這絕對是一個小小的誤會。越來越懶也越來越挑的我們，其實不是每間很紅很夯的店我們都會去，相反的不夯，但氣質是我們愛的，我們也會專程為它前往～尤其像是「楽珈 Coffee Roaster」一般的職人咖啡館，它的氣質是那種由內而生的、日久依然迷人的：）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

「楽珈 Coffee Roaster」不大，屋裡屋外或許才十幾個位置左右。但停了車、走了過來，第一瞬間就被那門口的咖啡吧檯所吸引，我猜想「楽珈 Coffee Roaster」的主人肯定很會木工～從半開放式的吧檯到裡頭的桌椅、層架，全是一塊塊的實木打造而成的，有些很新、有些已染上了時間的痕跡，但在我看來都是「楽珈 Coffee Roaster」最獨特的樣子。

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

如果你（妳）懂咖啡，來「楽珈 Coffee Roaster」 可以和他們聊聊，找尋你喜歡的風味、你喜歡的咖啡豆。或者你也剛好喜歡手作麵包，可以提前到他們的 Facebook 上查行事曆，我記得每週大概兩三天會有新鮮的麵包出爐～而我們這天來，沒有當天新鮮出爐的手作麵包，但依然有甜點和內用吐司喔！（吐司必點，好吃的要命XD

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

結果我還是一如往常的點了冰拿鐵（偷笑），友人點了杯手沖～結果我沒拍到。另外還有我們一致認同「好吃極了」的內用吐司，以及阿薩姆紅茶蛋糕。蛋糕屬於扎實口感，個人比較不愛～

其實「楽珈 Coffee Roaster」在 Instagram 上最夯的是鹽可頌、肉桂捲和司康，甚至許多她們家的粉絲，還會挑著手工麵包出爐日，專程為了麵包前往購買！我們非常相信那些很夯的麵包肯定不簡單，因為這個內用吐司超超超好吃！而且還是用和我們家同排的 BALMUDA 烤的喔～上桌時熱呼呼的模樣好誘人，上頭還放了一塊奶油，奶油隨著熱氣融化的樣子好療癒，均勻塗抹之後入口咬下，好鬆軟好酥脆好好吃^~^

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

▲▼楽珈 Coffee Roaster。（圖／規小孫提供）

還記得那天在「楽珈 Coffee Roaster」待了一兩個小時，這裡很舒服、很不像台中。或許因為離市區有點距離，也或者遠離了城市的步調，才能讓它有了一種脫俗之美～釘掛在屋裡的木桿上，那盞不知從哪艘船拆下來的老船燈，閃著微醺的光芒與我們作伴，還有不時席地而坐（躺）的兩隻黃金獵犬。這些，不只寫在這裡，也會一一記在我的心裡：）

楽珈 Coffee Roaster

地址：台中市烏日區五光路1066號
時間：08：00～18：30
電話：0918371906

享受生活不無聊。規小孫　FB

關鍵字： 楽珈 Coffee Roaster 規小孫 達人美食 美食情報 台中美食 烏日美食

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