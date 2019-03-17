台中老字號早餐店　喝得到古早味紅茶、酥皮蛋餅開大絕

點評：古早味就是好滋味！









文、圖／規小孫

這間「馨香泡沫紅茶」就是自己一直收在Instagram收藏裡的名單，我們居然排在除夕當天早上來吃耶，現在想起來都覺得有趣！後來Po到IG上才得知，平常要吃到可以很不容易，粉絲看到我們居然沒有排隊就吃到，決定以後明年除夕再去吃（喂）

「馨香泡沫紅茶」位在一中街商圈，離光南大批發不遠的太平路上，隔壁巷子還有有名的三時茶房。但先不說我這個生活在台中十幾年的人不知道，連友人這個出生在台中的老台中人，竟然也不知道它的存在！重點馨香泡沫紅茶真的是間老店，一間名符其實的台中傳統早餐，甚至連午餐、下午茶時段來都吃得到～光是裡頭的裝潢設計、老傢俱，就讓我覺得這間店至少經過了兩代以上的經營。



▲荷包蛋三兄弟酥皮蛋餅＄55 花生法式吐司＄60 雞絲麵＄69 泡沫紅茶＄40

那天我們倆來大概是十點左右了，放假總是睡得比較晚，出門的時間也總是會比較拖～於是就當作早午餐的概念，兩個人點了三道餐點一起分享，另外當然要來上兩杯泡沫紅茶啦！

相當有feeling的紅茶上桌，還記得看到那層泡沫就讓我們特別關注了它一下～能指定甜度的比例，這杯泡沫紅茶真是好喝！入口綿密的泡沫久久不散，和一般沒有泡沫的紅茶相比，多了一層綿密的口感。



▲雞絲麵＄69

那天一入座，我就和友人說我自己想點兩份餐，因為之前自己就對Instagram上出現的雞絲麵和酥皮蛋餅印象深刻！竟然都來了，而且下次還不知道什麼時候會來，不如直接把想吃的都點了吧～反正接近午餐，我這個吃貨可以的（握拳）

結果這碗「雞絲麵」真的太太太讓我喜歡了！比我們家樓下的早餐店的雞絲麵還好吃好多好多耶～我和友人共同的見解就是，馨香泡沫紅茶的雞絲麵湯頭肯定是用自己熬煮的高湯，比起許多只是沖熱水、加沙茶的早餐店來說，這碗「雞絲麵」自然不簡單許多！

湯頭濃郁且口口誘人，明明料沒有人家多，但加上店家自製的辣椒就讓人吃得停不下來，那撲鼻的香氣至今仍讓我戀戀不忘。



▲花生法式吐司＄60

這道花生法式吐司完全就是友人的菜，法式吐司＋花生耶！她超愛法式吐司的啊！而這內餡有滿滿的花生醬不說，上頭居然還灑了滿滿的花生粉、花生顆粒。刀叉一切、叉上一塊入口，嗯哼～那濃郁的花生香直接襲捲腦門，瞬間你就知道！心裡的No1花生吐司就是它了！



▲荷包蛋三兄弟酥皮蛋餅＄55

最後一致獲得我們倆滿分認可的荷包蛋三兄弟酥皮蛋餅，是自己當初第一眼被馨香泡沫紅茶吸引到的一道餐點！酥皮蛋餅讓我們想起阿根早點，但馨香泡沫紅茶的酥皮蛋餅更絕、更豐富～

光是這道「荷包蛋三兄弟酥皮蛋餅」從上而下、從外而裡，就包括了一顆誘人的荷包蛋、起司和灑了蔥花的蔥蛋。一旁一樣有店家特製的沾醬，帶點辣卻更顯台味、傳統味！

當那一口蛋餅放進嘴裡，軟嫩的蔥蛋散發著迷人的蔥香與融化的起司交融時，你便會懂了為什麼馨香泡沫紅茶可以如此毅力不搖，為什麼它可以通過上一代，依然閃耀在年輕的時代。

如果你（妳）吃膩了美美的早午餐，如果你也想來點傳統早餐，這間馨香泡沫紅茶請你收下！相信我，它肯定會讓你時不時都想再回來。

馨香泡沫紅茶



地址：台中市北區太平路143–1號

電話：04–2225 5523

營業時間：9：00～18：30



享受生活不無聊。規小孫、FB

