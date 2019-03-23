秘境島嶼回歸！基隆嶼暑假開放登島　每人收維護費100元

▲基隆嶼。（圖／基隆市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

睽違5年，基隆市政府宣布，因蘇力颱風損毀而封閉的基隆嶼，預計在今年暑假重新對外開放登島，未來針對登島旅客將收取登島設施與環境維護費用共100元，有意經營載客登島的船隻，也會收取最高5000元的船舶規費。

▲基隆嶼島上風景。（圖／基隆市政府提供）

位於本市東北方外海6公里處的基隆嶼，素有「台灣龍珠」的美譽，也一直扮演著基隆的屏障，周邊大小島礁皆為火山生成之島嶼，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆島燈塔也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，為特色景觀之一。

▲基隆嶼。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府耗資8000萬，整修候船與島上旅客服務設施，且為遊客及船隻泊靠打造更友善安全的觀光服務環境，一併完成損壞公廁整建、臨海及登頂步道修繕、環境清整等主要項目，同時也把堤根部加寬一倍，基礎變得更加穩固，消波牆也加高、加厚，以抵禦強風大浪，建設更加穩固。

▲基隆嶼停泊碼頭。（圖／基隆市政府提供）

基隆嶼預計今年暑假正式對外開放旅客登島，屆時登島旅客每人收取40元環境生態維護費，以及60元登島設施維護費，共100元，年滿65歲長者在假日登島，以及未滿12歲兒童可享半價優惠；年滿65歲長者在平日登島，及身心障礙證者可免費登島。若是想要經營載客前往基隆嶼的船家，20噸以下船隻每月需繳2500元，20噸以上船隻則需每月繳5000元的船舶規費。