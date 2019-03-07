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不是壽星也有沒關係　揪好友到這2家Buffet也有免費優惠

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▲森林百匯日韓菜色合。（圖／台中林酒店提供)
▲台中林酒店森林百匯日韓菜色合。（圖／台中林酒店提供)

旅遊中心／綜合報導

新年開春饗優惠！台中林酒店自即日起至4月30日止，人氣餐廳森林百匯推出平日午、晚餐「四人同行一人免費」（週五晚餐除外）及假日下午餐「三人同行第四人加100」。另外，在台北凱撒大飯店臉書粉絲團的「花漾食光」宣傳貼文tag三五好友即享優惠，tag三位好友第三位享三折優惠，tag五位好友第五位免費。

台中林酒店自即日起至4月30日止，人氣餐廳森林百匯推出平日午、晚餐「四人同行一人免費」（週五晚餐除外）及假日下午餐「三人同行第四人加100」，凡於用餐日出示優惠券或優惠圖樣，即可享超值優惠。活動期間除了招牌菜色波士頓龍蝦湯、椒鹽天使紅蝦、現切爐烤肋眼牛排無限量供應之外，主廚團隊更以日韓美食為主題，呈現韓式部隊鍋、韓式芝士烤豬肋、韓式拌飯、韓式泡菜PIZZA、鐵炮壽司、鐵火和風沙拉、照燒豬肉串等日韓料理。

▲台北凱撒Checkers「花漾食光」櫻花和食PK櫻式手作甜點。（圖／台北凱撒提供)
▲台北凱撒Checkers「花漾食光」櫻花和食PK櫻式手作甜點。（圖／台北凱撒提供)

台北凱撒Checkers自助餐廳即日起推出「花漾食光」，以食用櫻花入菜，一系列粉紅甜點與料理，讓人隔著螢幕都能感受到春日櫻花的氣息及浪漫。即日起至4月30日止，在台北凱撒大飯店臉書粉絲團的「花漾食光」宣傳貼文tag三五好友即享優惠喔！tag三位好友第三位享三折優惠，tag五位好友第五位無料(免費)。

關鍵字： 美食快訊

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