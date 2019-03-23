饕客必看！盛世公主號雙米其林餐廳給您獨家美味

圖、文／七逗旅遊網提供



隸屬公主遊輪的盛世公主號，是亞洲唯一擁有雙米其林餐廳的遊輪，並即將在4/15-7/11再次回到基隆港與大家見面。盛世公主號邀請2位米其林星級主廚共同合作，為船上的「觀瀾軒」、「La Mer雷諾的法式餐廳」設計專屬的晚宴菜單，絕對讓老饕們回味無窮！





▲盛世公主號是亞洲唯一擁有雙米其林餐廳的遊輪。（圖／公主遊輪提供）



盛世公主號大咖雲集，船上中式口味的餐廳觀瀾軒，與台灣第一位獲得米其林認證的主廚陳辰朗（Richard Chen）合作。出生在台灣的陳辰朗曾任職於拉斯維加斯永利酒店的中餐廳「永利軒」，在他的帶領下，永利軒也成為北美唯一一家獲頒米其林星級榮譽的中餐廳。





▲粵菜大師陳辰朗（Richard Chen）。（圖／公主遊輪提供）



觀瀾軒獨家開胃菜松露油醋烤鴨沙拉廣受好評，而辣度適中、軟嫩滑口的大千川味雞煲更是一絕，此外，還有許多經典的美味，像是清蒸薑汁鱈魚、辣梅茄子燒鴨煲、牛肉蝦醬炒飯…，只要29美元，就可以品嚐到來自粵菜大師精心設計的晚宴料理！





▲粵式餐廳觀瀾軒將讓您對中菜有不一樣的全新體驗。（圖／公主遊輪提供）



想嚐嚐精緻的法式風味，那您絕不能錯過La Mer雷諾的法式餐廳，花費35美元的訂位費，就能享受一場讓您的味蕾活躍起來的絕佳饗宴。La Mer雷諾的法式餐廳的菜單由曾獲「法國最佳工藝師」（Meilleur Ouvrier de France, MOF）殊榮、身兼米其林三星主廚的Emmanuel Renaut設計。在法國，MOF可是至高無上的榮譽，甚至超越了米其林，堪稱該行業最傑出的人才。





▲米其林三星主廚Emmanuel Renaut（圖／公主遊輪提供）



Emmanuel Renaut使用麵包、鵝肝、香腸、藍莓和肉凍，重現兼具法式傳統和現代風味的料理，並在他的巧思下，這些經典的食材昇華為絕佳美味。其中，主菜鮋魚龍蝦慕斯格外誘人，因淋上檸檬香草汁所發出的迷人香味令人食指大動，從它豆腐般的外觀輕輕咬一口，再細細品味，慕斯般軟嫩的口感同時包覆著鮋魚、龍蝦的美味，令人齒頰留香。





▲La Mer雷諾的法式餐廳打造時尚的用餐環境，並帶給您融合傳統與現代風味的經典法式料理。（圖／公主遊輪提供）



推薦航程：

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＊4/15-7/11基隆港出發

＊日韓航程優惠二選一：第二人半價或每房最高減6千（暑假出發無優惠）

石垣島3天、沖繩4天、沖繩.石垣島5天、鹿兒島.長崎6天、鹿兒島.釜山6天、長崎.釜山.麗水7天、長崎.麗水.濟州島7天

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