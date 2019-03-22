潑水一級戰區、不濕身最佳觀戰位置　泰國潑水節大戰全攻略

▲泰國潑水節即將在4月登場。（圖／TripAdvisor提供）



旅遊中心／綜合報導

一年一度的泰國潑水節即將登場，潑水節又為宋卡節是泰國的傳統新年節日，用潑水象徵潑灑祝福也成了盛大慶典，機票飯店都訂好後到了泰國該怎麼玩才能不留白，泰國觀光局提供了旅客各地區玩樂建議，出發前必看泰國潑水節全攻略。

參加潑水節就要抱持著「濕身」的心理準備，用好玩的心看待這場慶祝，不要因為被淋濕生氣，這是傳統泰國新年向他人祝福的一種方式，穿著容易乾的輕便衣服，把錢包、手機以及相機裝進塑膠袋內收好貴重物品留在飯店，隨身帶個小水桶或是水槍加入這場好玩有趣的潑水派對。

▲泰國潑水節。（圖／泰國觀光局）



旅遊評論網站也給出建議，今年曼谷潑水節將從4月13日至15日，主要地點包括考山路（Khao San Road）、席隆路（Silom Road）。考山路本來就是背包客聚集地，潑水節期間也聚集大批不同國籍的遊客，席隆區有綿延5公里的派對區。如果想觀戰又不想被潑濕，BTS的人行天橋卻是一個不錯的選擇，因為空鐵站禁止潑水，因此在這裡不但可以看到下方大打水仗，而且相對來說也是比較安全的地點。如果想要逃離潑水戰場，去年底開幕的曼谷大京都大廈觀景台（King Power Mahana Khon）能無遮蔽欣賞曼谷360度全景，78樓的戶外觀景台有個透明玻璃平台，挑戰遊客的膽量。

▲BTS的人行天橋是觀戰最佳位置。（圖／TripAdvisor提供）



相較於曼谷3天的潑水節，泰北清邁戰區慶祝時間更長，今年從4月11日至16日長達六天，讓遊客玩得更盡興。清邁潑水節的一級戰場在古城內的護城河旁，特別是東邊塔佩門（Tha Phae Gate）與北邊的常帕門（Chang Puek Gate）。前方的大廣場也順勢成為最佳潑水場地，而古城長達2公里的護城河，也成為取水的最佳途徑。

▲泰國潑水節不濕身不回家。（圖／泰國觀光局）



＊泰國各區玩樂攻略：

曼谷：在全世界背包客最愛的考山路（Khaosan Road），在泰國新年這段期間，這整區都有年輕泰國人和外國人拿水互潑對方，刺激又好玩。

清邁：在整個清邁舊城以及週遭馬路上到處水花四濺，引人注目的美麗遊行以及載滿人的卡車人人拿著裝滿水的水槍往其他車輛和行人猛噴水。

大城：提供食物給化緣的和尚，將水淋在老人家的手中，以祝福他們身體健康。與大象濆水祝福。按照傳統，沐浴佛像及淨身。穿著傳統服飾，欣賞傳統的遊行及品嚐傳統美食。

芭達雅：晨起施捨給僧侶和將加了香料的水淋在佛像上，為新的一年祈求良好的開端，淋一些有香料的水在長者手上祝福他們健康，在海灘堆沙塔比賽，享受民俗遊戲和娛樂。

普吉：傳統的淋水給佛像祈福，堆沙丘，佈施給僧侶儀式，還有調酒師大賽，摩托車遊行、各種音樂表演、當地美食

素可泰：沙塔製作比賽，潑水節選美比賽和古老的購物車遊行，大象噴水祝福並參與當地的運動遊戲。

坤敬：在潑水節期間，市中心主要大街道、Sichan路整個道路封閉禁止車輛通行，變成一座的潑水樂園，道路也被改成有趣的名稱“糯米路”，在第二條拷參路上，當地年輕人會盡情潑水、跳舞等大肆慶祝。