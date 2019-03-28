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7月開跑！首屆「台中購物節」　花500元就可抽千萬豪宅

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文／Sharelife分享生活

台中今年夏天將舉辦第一屆「台中購物節」，7月10日到8月18日期間，消費滿500元即可有機會抽中千萬豪宅、百萬名車及總統套房住宿等超大好禮。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／Flickr@Tony Tseng

今年7月10日到8月18日將舉辦「台中購物節」，只要到台中觀光消費購物，滿500元即可抽大獎，獎項有價值千萬的精品豪宅、2台進口百萬名車、3台國產高級房車、6間總統套房住宿、6台時尚電動機車、飯店旅宿、伴手禮等大獎；此外，活動期間到台中賞屋也可參加摸彩，成交購屋還有精美好禮可拿。購物節期間「週週抽大獎，週週有活動」，預計吸引400萬以上旅次，創造百億商機。

活動期間將抽出5台高級百萬名車，每週抽出一晚總統套房，最後一週將抽出最大獎千萬豪宅，市府並將全額負擔稅金，讓大家「紮紮實實」拿到千萬豪宅。

首屆台中購物節要主動搶攻各年齡層的消費族群到訪台中，像年輕人喜愛的大安沙雕音樂祭、熟男熟女獨鍾的好湯溫泉季、玩家痴愛的台中動漫節等，搭配台中全城美食折扣優惠，各行各業拼折扣、瘋購物、搶消費，觀光遊樂、旅宿、溫泉、伴手禮等也都全力拚打折，今年7至8月建議提早規劃3天2夜以上旅遊行程，台中絕對是今夏最夯的旅遊城市。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台中購物節 台中旅遊

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