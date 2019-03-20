杜拜飆沙初體驗！沙漠夜生活玩點不一樣　抽水煙、香豔肚皮舞

▲杜拜一半為海、一半為沙漠。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／杜拜報導、攝影

杜拜是一半海洋、一半沙漠的美麗國度，初次造訪杜拜若沒體驗飆沙（Desert Safari）樂趣也等於少了一半，乘坐四輪傳動車遨遊大漠的定番行程，絕對是感受中東風情最好的方式之一，杜拜「夜生活」玩得可和都市人不一樣。

▲來杜拜一定要體驗的飆沙遊程。（圖／記者陳涵茵攝）

杜拜飆沙遊程大多都已有固定的SOP，飆沙公司行程多半也大同小異，不過對於初次來到沙漠的人來說，第一次腳踩踏沙漠、第一次眺望夕陽落日、第一次感受風吹沙、第一次在大漠營火晚會，還是會被感動的亂七八糟。選好了飆沙公司，決定旅程好玩與否的關鍵就是司機了，我們碰上的司機大哥是位稱職DJ，沿途動感中東舞曲一首接一首連放，窗外如蛋黃般飽滿的落日彷彿也隨著節奏跳躍著。

▲來到沙漠可以帶條絲巾，日夜溫差大可以禦寒外，拍照或是防風沙都很實用。



▲四驅車在沙丘上奔馳。

來到了沙漠司機向後座比出大拇指與邪惡的微笑，傻傻的乘客此時還不知道下一秒將會面臨落枕的驚喜，在一望無際的沙漠中，以逼近垂直90度的坡上高速衝下，車子側身以幾近貼地15度角的方式前行，整車此起彼落的尖叫聲與中東舞曲可說是完美結合。沙漠中沒有路也沒有指標，專注在讓我們驚聲尖叫而心滿意足的司機大哥就這樣在沙漠跟丟了車。

▲沙漠中沒有路。



▲每位司機的飆沙瘋狂程度都不同。



▲騎駱駝也是許多人遊沙漠必體驗的行程。

夕陽西下後，車隊會前往沙漠營地集合吃晚餐，營地就像是座小型樂園，有吃有玩也有紀念品可買，想體驗當地人的傳統服飾、抽水煙、HANA彩繪刺青都在營地內就可以完成。在星空下看著五光十色的火舞表演、大啖烤肉BBQ，刺激夜生活在精彩的肚皮舞秀中劃下句點，回到城市後就像做了一場海市蜃樓的美夢。

▲營地充滿中東風情。



▲HANA彩繪刺青體驗。



▲換上當地傳統服飾。

▲肚皮舞表演讓台下尖叫聲不斷。

▲水煙有各式各樣的口味可選擇。