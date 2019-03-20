越南中部5大打卡夯景點你來過了嗎？

文／七逗旅遊網提供
今年2月底，在越南河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）舉行的第二次川金會受到全世界的矚目，川金會後，北韓代表團還搭乘5星級郵輪「天堂雅儷號（PARADISE ELEGANCE）」參訪世界自然遺產下龍灣。
▲河內索菲特傳奇大都會酒店除了是第二次川金會進行的地點，也是許多國家元首參訪北越時，指定入住的地點。（圖／盈達旅遊提供）
盈達旅遊榮獲金質旅遊獎認證的『珍愛越南 經典傳奇．天堂雅儷～移動VILLA北越五日』行程，不僅安排搭乘同款郵輪，還入住川普與金正恩會談的河內索菲特傳奇大都會酒店，堪稱是世界領袖級的行程，讓人超心動！除了經典的北越之旅，盈達旅遊也企劃了精彩的中越行程，邀您一起拜訪越南中部超夯的打卡地點！
▲北韓參訪團也曾搭過天堂雅儷號（圖／盈達旅遊提供）
▲美山聖地和吳哥窟的樣貌有異曲同工之妙（圖／盈達旅遊）
宛如越南版吳哥窟的美山聖地，是古代占婆王朝祭祀的地方，也是東南亞相當重要的印度教寺廟遺址。這些古寺廟以紅色的磚塊為建材，以雕刻細膩的人、獸石雕為裝飾，壯觀的塔寺、獨特的美感讓人回味再三。
▲歐風度假勝地巴拿雲端樂園（圖／盈達旅遊提供）
仿造法式城堡打造的巴拿雲端樂園細膩精緻，園中西方面孔的街頭藝人、一草一木、裝置藝術都相當講究，隨便在樂園中的一個角落拍照上傳臉書或IG，一定會讓人誤以為您在歐洲度假。海拔超過1千公尺的地理位置，也讓這裡成為當地熱門的避暑天堂。巴拿雲端樂園對外連通的纜車，還是目前全世界最長的單線纜車，如果巴拿雲端樂園是中古世紀的歐洲秘境，那麼這條纜車路線就是通往過去的奇幻時空隧道。
▲斥資鉅額建造的黃金橋是2018年的新景點，掀起一波打卡熱潮。（圖／盈達旅遊團員Amanda提供）
和巴拿雲端樂園同樣位在巴拿山的黃金橋貴氣逼人，耗資20億美金打造的金色橋身，在陽光下散發耀眼的光芒，托住橋身的兩隻巨大石手也超級吸睛，彷彿隨時庇護著這條尊貴的黃金橋。另外，黃金橋同時也是視野超棒的瞭望台，可將峴港市及美麗的山景盡收眼底。
▲水道間加上了屋頂的橋梁，就是會安古城中的日本橋。（圖／shutterstock.com提供）
世界文化遺產會安古城在15-19世紀時，是東南亞重要的貿易港口，這裡就像一座活生生的博物館，呈現超過百年的歷史文化。古城中1593年建造的日本橋，過去連接日本城與中國城，它和一般的橋梁十分不同，加上了覆蓋瓦片的復古屋頂；19世紀初建造的晉記古宅則是保存完整的古建築，巧妙地融合中、日、越三國的特色。
▲沒餵過大象？那您絕不能錯過南會安珍珠樂園的RIVER SAFARI！（圖／盈達旅遊提供）
南會安珍珠樂園自港口中央廣場開始分為5大區：水上、陸上都好玩，還能見到越南在地的傳統技藝！好玩刺激的冒險樂園中有多達20項的娛樂設施，兼具刺激款與基本款，包括自由落體、樹秋千、灰姑娘旋轉木馬、巧克力碰碰杯…等；水公園中的家庭竹筏、龍捲風滑道…超消暑；其中千萬別錯過了RIVER SAFARI，RIVER SAFARI搭乘環保船沿著河岸緩緩前行，請隨時注意兩岸動物出沒！從萬獸之王獅子到溫馴的羊駝都會隨時出現，旅程中還有機會親手餵食大象、長頸鹿喔！
▲民俗島上，專業的師傅們現場展現精湛的越南傳統技藝。（圖／盈達旅遊提供）
而民俗島上的師父們展現了精湛的手工藝，造紙、編織竹製品、製作蠶絲…，通通現場演出，難不倒他們；想拍美照、吃美食、買紀念品，別忘了到展現中西兩種風情的「會安河畔古鎮VS歐風夢想大道」逛逛。
▲南會安珍珠樂園擁有會安河畔古鎮、歐風夢想大道兩種截然不同的面貌，讓您拍出不同風格的絕佳照片。（圖／盈達旅遊提供）
推薦行程：
▲ 越式幸福 雙星奇緣山居巴拿黃金橋．南會安珍珠樂園越南中部五日►►►
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