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「泰國潑水節」4/11起登場！曼谷＋清邁景點、禁忌懶人包

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▲泰國潑水節。（圖／TripAdvisor提供）

▲泰國潑水節今年活動將於4月11日至16日陸續登場。（圖／TripAdvisor® 提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

一年一度的泰國潑水節腳步將近，今年活動將於4月11日至16日陸續登場，不分男女老幼的潑水大戰，象徵著洗去過去整年的罪惡，迎接嶄新的一年。潑水節不僅是泰國當地的重要傳統，也是旅人們此生必體驗的節日之一。

▲泰國潑水節。（圖／TripAdvisor提供）

▲泰國潑水節是旅人們此生必體驗的節日之一。

1. 被潑不能生氣
知名旅行平台TripAdvisor® 表示，潑水節的泰文為「宋干（Songkran）」，根據節氣是一年之中最熱的時候。水在泰國是純淨的象徵，被認為是生命的源頭，所以在新年的這一天大家才會互相潑水，象徵去除霉氣，洗滌過去一年的厄運。此外，潑水也有將福氣潑給他人之意。因此，潑水節期間面對突如其來的水花，可千萬不要生氣動怒。

2. 注意服裝
由於潑水節期間正值泰國最炎熱時間，而且衣服一定會濕，因此衣物的選擇要特別注意弄濕後不會呈現透明或裸露，也禁止穿暴露服裝。

3. 禁止使用污水潑灑、注意對象
潑水時禁止使用污水潑灑、禁用高壓水槍等。潑水時也要注意對象，不可以潑65歲以上的長者、僧人、2歲以下的兒童、病人或正在執務的警察。

▲泰國潑水節。（圖／TripAdvisor提供）

▲潑水時也要注意對象，不可以潑65歲以上的長者、僧人、2歲以下的兒童、病人或正在執務的警察。

4. 曼谷哪裡玩潑水節？
今年曼谷潑水節將從4月13日延續至15日，主要地點包括考山路（Khao San Road）、席隆路（Silom Road）。考山路本來就是背包客聚集地，潑水節期間也聚集大批不同國籍的遊客，可體驗泰國傳統節慶氣氛與旅行結合在一起的奇妙組合。 而席隆區有綿延5公里的派對區，不論跑到哪都難逃被潑水的命運。如果想觀戰又不想被潑濕，BTS的人行天橋卻是一個不錯的選擇，因為空鐵站禁止潑水，因此在這裡不但可以看到下方大打水仗，而且相對來說也是比較安全的地點。

▲泰國潑水節。（圖／TripAdvisor提供）

▲如果想觀戰又不想被潑濕，BTS的人行天橋卻是一個不錯的選擇。

如果想要逃離潑水戰場，去年底開幕的曼谷大京都大廈觀景台（King Power Mahana Khon）不僅能無遮蔽欣賞曼谷360度全景，78樓的戶外觀景台有個透明玻璃平台，挑戰遊客的膽量。

▲泰國潑水節。（圖／TripAdvisor提供）

▲清邁潑水節今年從4月11日至16日長達6天。

5. 清邁哪裡玩潑水節？
相較於曼谷3天的潑水節，清邁潑水節今年從4月11日至16日長達6天，讓遊客玩得更盡興。清邁潑水節的一級戰場在古城內的護城河旁，特別是東邊與北邊的常帕門（Chang Puek Gate）。前方的大廣場也順勢成為最佳潑水場地，而古城長達2公里的護城河，也成為取水的最佳途徑。

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