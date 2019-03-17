ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

新竹人有口福了　泰國鐵人料理冠軍4/19客座新竹英迪格酒店

ETtoday餓勢力

▲曼谷CHAR BANGKOK行政主廚Nikolas Ramirez。（圖／新竹英迪格酒店提供）
▲曼谷CHAR BANGKOK行政主廚Nikolas Ramirez。（圖／新竹英迪格酒店提供）

旅遊中心／綜合報導

新竹英迪格酒店及IHG洲際酒店潮牌餐廳CHAR，即將邀有著泰國鐵人料理冠軍的稱號、同時也是曼谷CHAR BANGKOK行政主廚Nikolas Ramirez登台客座，時間4月19日至20日在新竹英迪格酒店CHAR bar&bistro，獨家打造台灣限定菜單。

▲Chef Nik 泰國鐵人料理奪冠菜色-檸檬醃漬帝王蟹 & 帝王蟹玉米餅。（圖／新竹英迪格酒店提供）
▲Chef Nik 泰國鐵人料理奪冠菜色-檸檬醃漬帝王蟹與帝王蟹玉米餅。（圖／新竹英迪格酒店提供）

年紀僅三十餘歲的Chef Nik為墨西哥裔美國人，在夏威夷長大，原為職業足球運動好手的Chef Nik，但卻在準備一場不經意的私家料理後激盪出對於美食的熱愛，家人的鼓勵更使他毅然決然投入料理的世界，進而在美國和亞洲累積超過11年的烹飪經驗，曾在曼谷米其林指南二星餐廳及亞洲最佳50餐廳Gaggan有著紮實的訓練，現受邀在IHG洲際旗下的餐廳「CHAR Bangkok」擔任行政主廚，並且在《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理競賽第七季中奪得冠軍。

新竹英迪格酒店
地址：新竹市公道五路二段111號
餐飲專線：03-516-9325

關鍵字： 美食快訊 新竹英迪格

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

網評極高的桃園秒殺炸雞店

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

全台21家Buffet壽星優惠懶人包

台中張嘴就能吃的貴婦火鍋店

台南百年蝦仁肉圓老店想吃靠運氣

精選宜蘭一日遊密集行程報給你知

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

澎湖水族館4月正式開幕

高雄香香肉圓每樣10元從不漲價

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

熱門行程

最新新聞更多

少女們衝啊！盤點首爾5個賞櫻景點

南港老爺行旅3/21正式開幕

在遊輪上應該要注意的10件事

邊走邊吃剉冰！一中街古早味粉圓

經濟艙開賣床位　8200元躺整排

海芋7成開！三至四月必追4大花海

高雄香香肉圓每樣10元從不漲價

2019風的運動場　共度兒童節

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366