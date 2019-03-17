新竹人有口福了　泰國鐵人料理冠軍4/19客座新竹英迪格酒店



▲曼谷CHAR BANGKOK行政主廚Nikolas Ramirez。（圖／新竹英迪格酒店提供）

旅遊中心／綜合報導

新竹英迪格酒店及IHG洲際酒店潮牌餐廳CHAR，即將邀有著泰國鐵人料理冠軍的稱號、同時也是曼谷CHAR BANGKOK行政主廚Nikolas Ramirez登台客座，時間4月19日至20日在新竹英迪格酒店CHAR bar&bistro，獨家打造台灣限定菜單。





▲Chef Nik 泰國鐵人料理奪冠菜色-檸檬醃漬帝王蟹與帝王蟹玉米餅。（圖／新竹英迪格酒店提供）



年紀僅三十餘歲的Chef Nik為墨西哥裔美國人，在夏威夷長大，原為職業足球運動好手的Chef Nik，但卻在準備一場不經意的私家料理後激盪出對於美食的熱愛，家人的鼓勵更使他毅然決然投入料理的世界，進而在美國和亞洲累積超過11年的烹飪經驗，曾在曼谷米其林指南二星餐廳及亞洲最佳50餐廳Gaggan有著紮實的訓練，現受邀在IHG洲際旗下的餐廳「CHAR Bangkok」擔任行政主廚，並且在《Iron Chef Thailand》泰國鐵人料理競賽第七季中奪得冠軍。



新竹英迪格酒店

地址：新竹市公道五路二段111號

餐飲專線：03-516-9325