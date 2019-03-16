3月底來台！星夢遊輪「探索夢號」船身設計曝光

▲星夢郵輪「探索夢號」船身彩繪─《以夢為馬》。（圖／雲頂郵輪集團提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

因應全球郵輪熱潮，雲頂郵輪集團積極擴充在台布局，2019年最新成員「探索夢號」將於3月底來台，雲頂郵輪集團也於日前公布船身彩繪，美人魚及獨角獸的彩繪風格，航行在湛藍的海洋中相當夢幻。

雲頂郵輪集團表示，旗下星夢郵輪最新的「探索夢號」，船身彩繪沿用了星夢郵輪的美人魚主題，命名為「以夢為馬」，由旅居紐約的中國籍藝術家久里所設計，彩繪中亦加入了獨角獸元素，接近印象派的藝術風格，讓人彷彿走進童話世界。





▲「探索夢號」由旅居紐約的中國籍藝術家久里所設計，彩繪中加入了獨角獸元素，接近印象派的藝術風格，讓人彷彿走進童話世界。

排水量達75,338噸、可載客1,870人之的「探索夢號」，前身為麗星郵輪「處女星號」，現正進行重塑升級，將於3月底以全新面貌投入營運。設施將增設由星夢郵輪引入亞洲的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住超過40間「The Palace皇宮」套房的旅客提供歐式管家服務。

「探索夢號」船上設施也包括VR探索館、擁有壯闊海景的棕櫚閣、星座劇院等星夢獨有的娛樂及休閒設施，位於郵輪中心的中庭也會以全新面貌迎賓。餐飲方面，由澳洲三帽名廚馬克•貝斯特主理的「海鮮燒烤餐廳」、「義大利披薩餐廳」及「海馬日本料理、壽司及鐵板燒」等，為旅客帶來與眾不同的海上美食體驗。

「探索夢號」下水後首站即將航向基隆，為台灣旅客帶來限量三航次的服務，分別於3月29日、3月31日及4月3日前往日本那霸、鹿兒島等地，讓台灣旅客搶先感受探索夢號的高端服務與升級設施。