ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

3月底來台！星夢遊輪「探索夢號」船身設計曝光

ETtoday旅遊雲

▲星夢郵輪「探索夢號」船身彩繪─《以夢為馬》。（圖／雲頂郵輪集團提供）

▲星夢郵輪「探索夢號」船身彩繪─《以夢為馬》。（圖／雲頂郵輪集團提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

因應全球郵輪熱潮，雲頂郵輪集團積極擴充在台布局，2019年最新成員「探索夢號」將於3月底來台，雲頂郵輪集團也於日前公布船身彩繪，美人魚及獨角獸的彩繪風格，航行在湛藍的海洋中相當夢幻。

雲頂郵輪集團表示，旗下星夢郵輪最新的「探索夢號」，船身彩繪沿用了星夢郵輪的美人魚主題，命名為「以夢為馬」，由旅居紐約的中國籍藝術家久里所設計，彩繪中亦加入了獨角獸元素，接近印象派的藝術風格，讓人彷彿走進童話世界。

▲星夢郵輪「探索夢號」船身彩繪─《以夢為馬》。（圖／雲頂郵輪集團提供）

▲「探索夢號」由旅居紐約的中國籍藝術家久里所設計，彩繪中加入了獨角獸元素，接近印象派的藝術風格，讓人彷彿走進童話世界。

排水量達75,338噸、可載客1,870人之的「探索夢號」，前身為麗星郵輪「處女星號」，現正進行重塑升級，將於3月底以全新面貌投入營運。設施將增設由星夢郵輪引入亞洲的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住超過40間「The Palace皇宮」套房的旅客提供歐式管家服務。

「探索夢號」船上設施也包括VR探索館、擁有壯闊海景的棕櫚閣、星座劇院等星夢獨有的娛樂及休閒設施，位於郵輪中心的中庭也會以全新面貌迎賓。餐飲方面，由澳洲三帽名廚馬克•貝斯特主理的「海鮮燒烤餐廳」、「義大利披薩餐廳」及「海馬日本料理、壽司及鐵板燒」等，為旅客帶來與眾不同的海上美食體驗。

「探索夢號」下水後首站即將航向基隆，為台灣旅客帶來限量三航次的服務，分別於3月29日、3月31日及4月3日前往日本那霸、鹿兒島等地，讓台灣旅客搶先感受探索夢號的高端服務與升級設施。

關鍵字： 遊輪旅遊 星夢遊輪 探索夢號 雲頂郵輪集團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

澎湖水族館4月正式開幕

中壢人氣芋頭餅桃園開分店！

高雄老字號包子店　蛋黃肉包超多汁

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

比手還大！林口25元古早味粉漿蛋餅

成大人必吃美食！深夜還客滿

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

台北超狂火鍋！爆量蛤蜊和滿滿菜盤

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

北極熊咖啡廳插旗西門町

熱門行程

最新新聞更多

網評極高的桃園秒殺炸雞店

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

星夢遊輪「探索夢號」船身設計曝光

台中東大公園九重葛花牆盛放中

台版布拉諾島　 正濱漁港彩色屋超夢幻

吃得到飯湯！高雄巷口古早味早餐

香港10大拍照打卡景點想挑戰嗎？

「新竹深山仙境」雲海、櫻花季倒數

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366