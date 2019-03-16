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台商、背包客注意！南方航空推機加酒「全包自由行」1萬起

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▲中國南方航空。（圖／南方航空提供）

▲中國南方航空與雄獅、可樂、易遊網、東南、五福、山富等旅行社推出「恣遊行」專案。（圖／中國南方航空提供）

記者彭懷玉／台北報導

經常往返兩岸的商務客及自由行旅客注意了！中國南方航空近期推出大陸旅遊「恣遊行」專案，包含上海、廣州、桂林、鄭州、汕頭、義烏等航點，三天兩夜機票，配合入住飯店和WIFI網卡、交通，最低未稅9,999元起，出發日從今（16）起至2020年3月31日。

南航表示，除上海、廣州等熱門大城外，一向以山水名勝聞名的桂林、鄭州及南航獨家直飛的汕頭、義烏都包含在優惠中。旅客們可依喜好，自由安排機票與飯店，搭配景點門票、一日遊、網卡、交通等優惠，包裝成適合自己的自由行行程。

南方航空銷售經理蘭虹表示，南航深耕台灣已超過10年，以往大陸旅遊以團體旅遊為主，但近年上海、廣州等一線城市幾乎都是商務客及自由行旅客，隻身前往桂林、鄭州等旅遊城市的背包客、攝影師也越來越多，感受到台灣旅客在規劃旅遊行程的形態上有所轉變。

南方航空此次與雄獅、可樂、易遊網、東南、五福、山富等旅行社推出「南航恣遊行」專案，包含與陽朔的「悅榕庄」合作推出四天三夜專案，旅客可享受「桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林」的絕美景致。

關鍵字： 中國南方航空 南方航空 優惠快訊

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