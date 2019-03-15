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端午連假爽玩東南亞！IG打卡正夯

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文／七逗旅遊網提供

近來許多IG上爆紅景點，都來自越南、馬來西亞、泰國、峇里島，也是因為近年來東南亞的新航線增加，這也象徵著有越來越多的台灣人都喜歡到東南亞旅遊放鬆。當您到曾被法國統治的越南，不用飛到歐洲就能感受濃濃的異國風情；馬來西亞的天空之鏡，讓您不用大老遠跑到玻利維亞，就能欣賞絕世美景；吃喝玩樂CP值爆表的泰國，更是東南亞國家旅遊排行榜上的人氣王！趁著端午連假，馬上預約您的東南亞假期吧！

▲▼東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲已有百年歷史的西貢聖母大教堂，建築風格帶著法式風情。（圖／shutterstock.com提供）

越南的胡志明市以豐富的文化建築聞名，曾被法國統治過的歷史，讓這座城市染上了法式風情。在西貢散步街上，已有百年歷史的法式郵政總局、郵政總局隔壁的西貢聖母大教堂、前身為法國「諾羅敦宮」的獨立宮，都帶著法式元素。相較胡志明市，越南南部的美奈地區人潮比較少，這裡相當出名的紅沙丘非常適合滑沙，只要墊個塑膠袋就可以就地滑沙，最厲害的是，這些沙子不會黏在衣服或身上，讓您能毫無後顧之憂的盡情玩耍。

▲▼東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲美奈紅沙丘（圖／shutterstock.com提供）

想到海島旅遊？那就來越南最大的島嶼─富國島度假幾天吧！這裡有全世界最長的跨海纜車，連通香島自然公園，公園內的設施還有遊樂園和水上遊樂園。來海島也別錯過秘境等級的海星沙灘，潔白的沙灘、乾淨的海水已不夠看，海星沙灘滿地的海星讓人超驚艷！五福旅遊限定行程還安排您搭快艇出海跳島、海釣、浮潛、搭乘獨木舟探險，並在回到胡志明市後，安排於夢幻的白色宮殿中，當公主與王子，享用網美最愛的下午茶，色彩繽紛的精緻點心好看又好吃。

▲▼東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲唯美的天空之鏡，就在馬來西亞沙沙蘭漁村海灘。（圖／馬來西亞觀光局提供）

最近很夯的幾個全球天空之鏡景點，你去過了哪幾個？馬來西亞的沙沙蘭漁村海灘就是其中之一，當海水退潮時，海中央浮現淺淺的沙灘，這時候就是最佳的攝影時機！水面成了天然的鏡子，讓您輕鬆拍出上下顛倒的影像。五福旅遊特別準備道具、安排專業的攝影團隊幫您拍各種網美、網帥照，您只要負責擺POSE，準備USB免費拿照片！另外，也安排您入住大紅花海上泳池VILLA渡假村，24坪超大的房間、2張King Size的大床、私人泳池、獨立陽台，讓您享受尊榮的假期。

▲▼東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲從海上俯瞰，馬來西亞大紅花海上泳池 VILLA渡假村就像是一朵朱槿花（大紅花）。（圖／五福旅遊提供）

打算對自己好一點？五福旅遊推出5星級的泰國之旅，清邁、曼谷版本任您選！5星清邁之旅安排您到以泰北第一個王朝─蘭納王國風格打造的星巴克參觀；欣賞蘭納風的清邁人妖秀時，特別安排坐在VIP座位區；行程中長達2小時的正宗古法泰式按摩，有效減輕您的疲勞。住宿上安排芙拉爾谷度假村的獨立小木屋，舒適的按摩服務、水療中心、室外泳池度假感十足。

▲▼東南亞。（圖／五福旅遊提供）
▲搭船到泰國水上市場採購吧！（圖／五福旅遊提供）

曼谷雖然是泰國首都，但在這裡入住5星飯店，跟其他國家的一線城市相比，CP值往往高了不少。五福旅遊特別安排入住曾獲《福布斯旅遊指南》五星認證的曼谷半島酒店河景房，位在湄南河的絕佳地理位置彷彿都市中的桃花源。充滿情調的半島水療中心、露天戶外泳池，讓您的住宿體驗更加分。五福旅遊除帶您體驗質感曼谷，也深入市井小民的日常，前進丹能莎朵歐式水上市場、曼谷近郊的美功鐵道市場，親眼見證「爆笑鐵支路」的奇觀。

推薦行程：
▲越南衝沙嘯~胡志明.美奈滑沙.美托生態之旅6日
▲海島時光~越南富國島.時尚胡志明5日_安泰跳島.跨海纜車.白色宮殿樓台下午茶
▲馬來秘境沙沙蘭.大紅花水上屋.怡保山城五日_直擊顛倒世界魔幻美景.十八丁漁村綠灣生態遊
清邁五星雙享受～蘭那風格星巴克＋人妖秀ＶＩＰ＋HEALTH MASSAGE 5日
▲玩奢華~五星半島酒店+瑪哈泰寺+小吳哥窟差瓦塔納蘭寺+河畔百貨ICONSIAM 5日
▲全球端午連假行程推薦

更多資訊：
五福旅遊(02)2547-1155
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關鍵字： 七逗 東南亞 端午連假 越南 馬來西亞 泰國 五福旅遊

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