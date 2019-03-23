飲料、冰淇淋無限吃！高雄平價火鍋店　蒜味蛤蜊雞清爽又暖胃

點評：下次聚餐知道要去哪了～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

樂哈哈鍋物位在楠梓熱鬧的德賢路上，是一家新開火鍋店，提供自助吧吃到飽服務，並且採用自助點餐機選擇餐點，只要點一份火鍋就可以免費享用生菜沙拉、冰淇淋、霜淇淋、飲料、咖啡、白飯，餐點價格蠻平實的，很適合約會聚餐吃飽飽。

火鍋原味湯底是使用大骨及新鮮蔬果熬製，口感清爽甘醇，虎麗推薦海鮮控試試蒜味蛤蜊雞鍋，一次就能吃到新鮮蛤蜊和雞肉，滿足吃貨的味蕾（笑）！喜歡重口味建議選擇法式咖哩鍋，濃郁香醇的咖哩融合奶香吃起來溫潤涮嘴，煮肉片或火鍋料不用蘸醬就很夠味～

自助點餐機

①等待工作人員帶位入座 ②取得桌號 ③自助點餐機選擇喜愛的鍋物及配料

▲自助點餐機可收取鈔票和零錢。

▲點餐步驟。

▲點餐完畢會拿到收據，將它放到座位桌上，方便服務人員送餐核對。

自助吧吃到飽

▲座位上有每人一份餐盤和空碗，可以盛裝生菜沙拉、白飯。

▲生菜沙拉

可自行取用，搭配沙拉醬吃起來清爽開胃！

▲香脆甜薯片

虎麗很喜歡香脆甜薯片，等餐時可以先吃一些解嘴饞（笑），咔滋咔滋的很涮嘴。

▲飲品

多種氣泡款的可樂、雪碧，還有水果茶、雀巢咖啡、蜜桃風味茶、美祿巧克力麥芽等都是無限量暢飲，吃火鍋可以盡情享用哦～

▲小美冰淇淋

吃飽飽後來一份小美冰淇淋最過癮，口味是隨機供應，想吃多少自己挖。

▲霜淇淋

愛吃冰的還可以自己擠一支抹茶霜淇淋，有個小技巧是拿著甜筒的手不要動，這樣就可以完美捲成功啦！（虎麗擠完才得到秘技XD）

▲白飯可以自行盛裝，很適合大胃王來吃飽飽～

風味鍋

▲蒜味蛤蜊雞160元

蛤蜊愛好者推薦點這一鍋，可以吃到豐富的新鮮蛤蜊和雞肉，滿足想要同時吃海鮮和肉肉的吃貨！

▲火鍋原味湯底是使用大骨及新鮮蔬果熬製，口感清爽甘醇，這鍋有濃郁的蛤蜊鮮香滋味，加上蒜頭多了獨特香氣，喝起來清爽溫潤又暖胃！

▲蛤蜊肉質相當鮮美飽滿。

▲雞肉鮮嫩帶扎實咬感，吸滿湯汁特別鹹香甘醇。

▲綜合海鮮70元

想要吃更豐盛一點可以另外加購綜合海鮮，有蛤蠣、白蝦、魚片，虎麗還蠻喜歡白蝦的脆嫩鮮甜！

法式咖哩鍋

▲法式咖哩鍋（豬肉）140元

重口味吃貨可以點法式咖哩鍋，濃醇奶味融合法式香料，味道十分厚實溫潤，帶點清香的咖哩風味很順口！

▲溫潤滑順的法式咖哩湯煮鍋很濃郁，吃這一鍋不用蘸醬就很夠味～

▲豬肉扎實帶點咬感，吸滿湯汁香氣更順口。

▲還有軟Q滑嫩的冬粉，每一口都充滿厚實的法式咖哩滋味。

▲手工蛋餃20元

虎麗吃火鍋都會點蛋餃，樂哈哈鍋物提供的手工蛋餃口感飽滿多汁，加上咖哩滋味特別香醇涮嘴。

▲沾醬佐料和餐碗可自行取用。

菜單 MENU

▲內用菜單。

▲外帶菜單。

用餐空間

▲用餐環境舒適溫馨，很適合鍋控約會小聚。

▲樂哈哈鍋物餐廳外觀。

樂哈哈鍋物



地址：高雄市楠梓區德賢路295號

營業時間：週一至週日11：00－22：30

電話：073643836

德惠路&加仁路口有收費停車場