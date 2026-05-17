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中式燒餅夾進Taco肉醬竟然超搭！墨西哥女婿師承豆漿名店好手藝

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台北民生社區美食推薦這家，位在新東街上的混血美食「墨西哥女婿燒餅」，不僅很受到松山區在地人喜歡，連名廚詹姆士都曾拍影片推薦過，讓我很好奇到底有多好吃。菜單融合中式傳統早餐，結合墨西哥風味料理，墨西哥老闆的手藝跟創意都厲害！

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位置＆交通
距離捷運南京三民站2號出口約1公里，步行時間14分鐘左右可抵達，搭公車前往會比較方便。附近民生社區一帶路邊停車位不少，若是騎車過來不難找停車格，開車的話也能停收費停車場。

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

營業時間
分成午餐晚餐兩段餐期，下午時段是有休息的，我們是平日中午11點多抵達，店內大約坐了一半滿，用餐途中內用外帶人潮始終絡繹不絕。

老闆是墨西哥人

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲人相當親切還教了我幾句西班牙文，他來台灣已經13年，手作燒餅、大餅、水煎包，是繼承武記豆漿武老大的好手藝。

環境

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

半開放式廚房可以看見老闆忙進忙出
不停在製作客人所點的餐點，動作與架勢都十分專業。老闆剛好在製作墨西哥辣豬煎包，我便順勢學了墨西哥辣椒的發音「Jalapeño」。

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲手作燒餅、老麵蔥大餅、黑胡椒大餅、韭菜水煎包都是熱銷產品。

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
以傳統中式早餐店的餐點，混合墨西哥料理元素，有基本的燒餅、蔥燒餅、蛋餅、水煎包、飯糰、豆漿、鹹豆漿等，搭配幾款特色墨西哥風味燒餅、捲餅、起司餅。價格屬於台北市的正常價位，並沒有因為開在民生社區就賣得比較貴，要當成午餐、晚餐都很適合。

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

如果對於台墨混血墨西哥風味餐沒什麼概念的話，可以參考圖片，這幾款餐點均會附上手作莎莎醬，如果愛吃辣的人，可再加價20元多墨西哥辣椒。

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲桌上擺有老闆自製辣醬，和任何餐點都很搭，辣得十分過癮。

餐點

Taco肉醬燒餅—100元
絕對是菜單必點第一名，餐點上桌建議要趕快吃，不然裡頭肉醬會讓燒餅變濕，擺久難免影響口感。裡頭的Taco肉醬真的很強，而且意外的和燒餅非常搭，鹹香肉醬中交織著莎莎醬的鮮甜爽脆，加點老闆自製辣醬更是對味，好吃到讓人無比驚艷！

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

墨西哥雞肉餅—115元
相較於Taco肉醬，墨西哥雞肉餅的味道較為清爽，莎莎醬要另外吃，或是夾進去餅裡都可以，黃檸檬一樣可依口味自由添加。畢竟老闆就是墨西哥人，所以任何一道墨西哥風味料理都很道地，餡料給得也很夠誠意，雞肉餡多到吃的時候還會邊吃邊掉，一樣是加辣會更好吃！

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼墨西哥女婿燒餅店。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
確實如詹姆士所推薦的，吃過一次就會想無限回訪。這天點的兩樣墨西哥風味餐點都很好吃，之後還會想再試試水煎包、飯糰等其他美食。無論你是喜歡吃燒餅或是墨西哥菜的人，都很推薦這家高評價民生社區美食！

墨西哥女婿燒餅

地址：台北市松山區新東街6巷2號
電話：0920－337363
營業時間：10：00－14：00、17：00－20：30（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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