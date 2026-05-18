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美國必吃漢堡「In-N-Out」再度登台快閃　地點、菜單搶先看

▲▲In-N-Out Burger再度來台快閃。。（圖／記者黃士原攝）

▲In-N-Out Burger再度來台快閃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被譽為到美國西岸必吃的超人氣漢堡品牌「In-N-Out」再度驚喜登台了，明（5/19）日於DREAM PLAZA的LillA餐廳快閃1天，現場將開賣3款限定漢堡，數量有限、售完為止。

創立於1948年的「In-N-Out」，目前在美國有逾300家門市，主打現點現做、客製化服務，且除了基本版菜單之外，還有公開版隱藏菜單等，再加上價格親民，累積超高人氣，就連名導李安也都是粉絲之一，到美國肯定要吃。

▲「In-N-Out」再度登台快閃菜單。（圖／取自LillA IG）

In-N-Out近年持續在全球快閃，時隔3年後再度悄悄登台，明日於DREAM PLAZA的LillA餐廳快閃1天，提供3款限定漢堡，分別是「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」及「普樂騰風味漢堡」，上午11時起至下午3時限時開賣，數量有限、售完為止。

▲麥當勞奶昔首度買1送1。（圖／業者提供）

另外，麥當勞APP本周推出13種優惠券，包括奶昔買1送1、玉米湯跟薯餅免費送，還有歡樂送限定蘋果派買1送1、消費滿額送6塊麥克雞塊等；即日起至22日再加碼於指定頁面輸入「早起吃滿福」，全天可領取「豬肉滿福堡買1送1券」，50萬份領完為止。

▲漢堡王黑醬安格斯牛肉堡。（圖／業者提供）

漢堡王「黑醬風雲」系列今日上市，商品包括有「黑醬安格斯牛肉堡（單點158元、套餐213元、官網獨家餐208元）」、「黑醬烤雞堡（單點128元、套餐183元、官網獨家餐178元）」，分別在厚切牛肉、雞腿排上淋滿黑胡椒醬，再搭配番茄、洋蔥等料。業者提醒，兒童樂園店未販售。

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關鍵字： 美食雲 In-N-Out

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