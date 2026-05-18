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桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！榻榻米座位飽覽環湖美景

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

桃園龍潭最美的咖啡廳「環湖咖啡。好食」推出「環湖咖啡。2號店」。二館的設計風格煥然一新，以日式禪風為主軸，營造出極簡且寧靜的氛圍。從這裡，不僅能夠欣賞到環湖的壯麗美景，還可以遠眺山巒，景色開闊、讓人心曠神怡。

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▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

網路討論度極高
正所謂還沒開幕，就在網路上掀起了極高的討論度應該就是說石門這間「環湖咖啡好食」，過去在一館的時候，異國風情的風格已經很抓住旅人的目光了，這一次二館的裝潢更是在欣賞美景的情況下還能沉靜心靈。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

採全預約制
這一次的二館跟一館其實是同一個地方，但需要往下走。雖然在同一個地方，但不管是裝潢或是餐點也完全截然不同。而各位要注意的是，目前環湖咖啡好食二館採「全預約制」的模式。所以如果要前往的話請先至粉專預約，不然到時候真的會先撲空白跑一趟。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

日式榻榻米座位
這次的座位區設計採用了日式榻榻米，將傳統的禪風美學與現代空間巧妙結合。簡約而舒適的榻榻米座位，配合著寧靜的環境與窗外的湖光山色，讓人彷佛置身於一片世外桃源。旅客在這樣的氛圍中，不僅能感受到身心的放鬆，更能隨著景色的流動，讓心靈得到深層的寧靜與治癒。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

青山綠水近在眼前
當陽光穿透玻璃窗，映照在柔軟的榻榻米上，眼前的湖面波光粼粼，山巒的輪廓清晰可見，這種景致與空間的和諧相互呼應，使人彷佛與自然融為一體。在這裡，無論是享用一杯精心調製的抹茶，還是品嚐一份手作的甜點，時間彷彿都變得緩慢，讓旅人可以徹底放下都市的喧囂，沉醉於這片專屬的禪意世界。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點
除了令人驚艷的視覺享受，二館的飲品和甜點也全面升級，呈現出讓人目不轉睛的美感，特別適合拍照打卡。鹹食方面也不容錯過，特別推薦的日式拉麵，湯頭濃郁，搭配精心挑選的配料，讓人一試成主顧。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

飲品
就連飲品也都可以感受到濃濃的日本氣息，有以富士山為主題的飲品，還有京都抹茶。獨特的特調滋味中也帶著視覺上的美感。尤其是那限量款的熊熊拿鐵更是少女會喜歡的品項。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

熊熊冰磚拿鐵
這邊要跟各位備註，這款熊熊冰磚拿鐵，只有搭配活動的時候才會出現，所以這不是在菜單裡的。所以各位之後如果有前往的話，這一款有很大的機率不會喝到。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

冰品
就連冰品的部分也相當的吸睛，還有一個可愛的風獅爺在上頭，如畫龍點睛般，使整個冰品增添了一絲絲的萌感。

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼環湖咖啡好食二館。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環湖咖啡。2號店

地址：桃園市大溪區環湖路二段68號B1
電話：03－3877089
營業時間：10：00－17：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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