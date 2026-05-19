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台北旅展「萬元出國」九州買一送一　999元飛峴港

▲「2025台北TTE旅展」今（23日）起在台北世貿登場,TTE旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025台北TTE旅展」人潮。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

「台北國際觀光博覽會（TTE）」將於5月22日至25日在世貿一館登場，今年集結近380家旅遊業者、12國及逾20個縣市觀光單位參展。面對暑假旺季與機票、燃油附加費持續上漲，此次旅展也成民眾搶便宜的戰場，包括台灣虎航單程未稅1,199元起、韓國4日8,999元起，甚至還有999元峴港來回機票等優惠，預估將吸引超過30萬人次進場。

▲「2025台北TTE旅展」今（23日）起在台北世貿登場,TTE旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲面對暑假旺季與機票、燃油附加費持續上漲，今年旅展也成民眾搶便宜的戰場。（資料照／記者彭懷玉攝）

今年TTE最大亮點之一，就是航空與旅行社全面掀起價格戰。台灣虎航祭出日韓、東南亞單程未稅1,199元起；長榮航空配合北美新航線開航，指定航線88折；中華航空以全球航網搶攻暑假出遊需求；國泰航空主打香港轉機全球航點；日本越洋航空則首度參展，主推豪華經濟艙產品。

▲峴港近一公里的美溪沙灘，又被譽為「東方夏威夷」,峴港市景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峴港市景。（圖／記者彭懷玉攝）

旅行社方面，「萬元出國」再度回歸市場。五福旅遊推出韓國釜山慶州4日8,999元起、泰國6日16,900元起；易飛旅遊祭出九州買一送一、香港自由行含稅8,900元起，並推出限量999元峴港來回機票。旅天下主打北海道包機與沙烏地阿拉伯10日，第二人最高折15,000元；燦星旅遊推出SIM卡買一送一與萬元旅遊金抽獎；長汎假期指定行程最高現折萬元，短線商品2萬元有找。

親子與郵輪旅遊同樣是今年焦點。可樂旅遊主打「親子樂園＋郵輪度假」，推出日本環球影城5日47,800元起、迪士尼探險號郵輪5日48,888元起，以及星宇航空峇里島新航線25,999元起。此外，23日中午12:20香蕉哥哥與葡萄姐姐也將現身展場與民眾互動。麗星郵輪則推出「星海夏令營」，12歲以下第3、第4人享0船票優惠，搶攻暑假親子市場。

▲下龍灣旅遊,北陸獨旅景點三光稻荷神社愛心好運籤,泰國獨旅曼谷水上市場。（圖／東南旅遊提供）

▲下龍灣旅遊。（圖／東南旅遊提供）

值得注意的是，今年旅展也出現更多分眾化旅遊商品。東南旅遊首度推出「蔬食友善行程」，鎖定全台約300萬蔬食人口，規劃北越、韓國釜山與日本九州等蔬食主題旅行；同步推出「獨旅系列」，主打一人一室、巴士不併坐服務，瞄準35歲以上女性獨旅市場。

▲下龍灣旅遊,北陸獨旅景點三光稻荷神社愛心好運籤,泰國獨旅曼谷水上市場。（圖／東南旅遊提供）

▲泰國同步推出「獨旅系列」，圖為曼谷水上市場。（圖／東南旅遊提供）

針對暑假旺季漲幅，東南旅遊也推出旅展限定優惠，日本線（東京、北海道、九州等）最低27,900元起、韓國線最低11,888元起、東南亞線19,900元起；郵輪商品再祭出「第二人半價」與「第三人0元」優惠，現場下單還可獲得55688機場接駁優惠券。

易飛旅遊則加碼多項抽獎活動，包括免費峴港跟團遊、香港來回機票、荷蘭GASSAN手錶及世界精選紅白酒等好禮；線上旅展同步開跑，優惠延長至5月31日。

▲動物生態度假旅館關西六福莊推出「緩~光臨 關西六福莊」觀光旅遊同業專屬優惠。（圖／業者提供）

▲關西六福莊。（圖／業者提供）

除了出國商品，國旅與飯店優惠也同步開戰。關西六福莊推出4人兩天一夜住宿9,888元；村却國際溫泉酒店雙人住宿最低6,500元起；梨山賓館一泊一食3,300元起；中天飯店旅展價5,600元（原價14,080元），再加碼買五送一與65歲以上樂齡升等優惠。

此外，今年TTE也匯聚多國觀光局來台搶客。馬來西亞主打「2026馬來西亞旅遊年」；日本觀光局安排劍玉達人秀、風呂敷藝術課與旅遊講座；中美洲館結合大藍洞、馬雅文化與舞蹈表演打造異國氛圍；首次參展的美國亞利桑那州旅遊局則主打大峽谷、羚羊峽谷與66號公路慢旅行程，展現深度旅遊魅力。

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關鍵字： 台北旅展 TTE旅展 台北國際觀光博覽會 旅展優惠

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