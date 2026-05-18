出示畢業照就送30隻白蝦　王品「原燒」優惠持續到6月底

▲原燒6月1日至6月30日推出畢業生優惠，出示畢業照送30隻蝦子。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）。

記者黃士原／台北報導

學期即將伴隨畢業季結束，王品集團旗下「原燒日式燒肉」6月1日至6月30日推出專屬優惠，前往台中公益和西屯家樂福店指定消費並出示畢業照或學士照，就送30隻白蝦；陶板屋5月20日至7月20日也有好康，持學生證、教師證、醫師證或公司識別證，內用消費6客（含）套餐以上即打9折。

原燒升級為「沙拉烤物放題」店型後廣受好評，為即將邁入新旅程的畢業生送上祝福，6月1日至6月30日到台中公益和西屯家樂福店，消費1客套餐並出示畢業照或學士照，就招待用30隻白蝦排滿一整盤的「白蝦大盛」，號召畢業生吃燒肉、開蝦趴。

▲原燒沙拉烤物放題店型再增2家，桃園台茂店和頭份尚順育樂世界店將分別在5月27日、5月28日重新開幕。

原燒同時召喚愛好星座的燒肉狂粉，即日起至6月30日，到全台分店內用消費1客多人套餐，並出示證件告知所屬星座，就招待以松阪豬和白蝦組成的「海陸雙饗」1份，品牌更依星座打造專屬醬汁風味，細膩的水象星座搭配鹹香微酸的主廚塩醬、熱情的火象星座推薦香辣椒麻、務實的土象星座提供濃口燒肉醬、生性自由的風象星座則是醇厚味噌醬。

此外，原燒沙拉烤物放題店型再增2家，桃園台茂店和頭份尚順育樂世界店將分別在5月27日、5月28日重新開幕，提供在地人專屬優惠，自開幕日至6月30日，出示位於桃園或苗栗的工作證、身分證或學生證，內用消費1客套餐，即可兌換「海味雙拼（白蝦和鮑魚）」1份。

陶板屋5月20日至7月20日也有優惠，凡持學生證、教師證、醫師證或公司識別證，內用消費6客（含）套餐以上享9折優惠（含主餐升級），不只讓學生族群好入手，也是小型部門單位的聚餐首選。

▲牛角燒肉嘉義耐斯店宣布5/14回歸。（圖／牛角燒肉提供）

另外，去年8月熄燈的牛角燒肉嘉義耐斯店回歸並展開試營運，餐廳地點搬到商場的3樓，業者表示，為了滿足不同用餐情境的消費者，除了適合日常用餐與平日來客的個人燒肉定食（搭配沙拉、小菜及自助吧），還有品項豐富的任您吃方案、符合家庭客、朋友聚餐需求的多人套餐。

來自日本的牛角日式燒肉專門店，提供單點、套餐與任您吃3種用餐方式，顧客可自由選擇適合的用餐方式，肉品單點100元至490元，套餐1199元起，而人氣較高的任您吃方案，價格則是從699元起至1449元。個人燒肉定食價位則在260元至690元之間。