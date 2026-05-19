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隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

基隆美食「菊姐大腸圈」（原孝三路三兄弟）藏在基隆巷弄人氣老攤，沒有浮誇裝潢，卻靠著大腸圈紅了好幾年。網路紀錄從「孝三路三兄弟」時期就累積不少老客人，後來由菊姐接手，專賣豬內臟聞名的小吃店，吸引在地人和觀光客朝聖。

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位置

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲在基隆市區熱鬧地段，附近就是孝三路美食戰區，從基隆火車站步行約5分鐘就能抵達，算是觀光客也很好找的位置。

環境

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店面在巷弄，孝三路有明顯的布條可以看到。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲從孝二路走巷子進來，會先看到鑫水灣招牌。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲生意很好，下午沒空班也不少人，除了旅客，也看到很多基隆在地人來外帶。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牆上有菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）的故事，有許多新聞媒體和美食節目都來採訪過。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲菊姐雖然忙，但相當客氣，記性也很好！有些人沒畫菜單，一樣一樣講也幾乎都能記住。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲黑白切把各種內臟與配料先處理煮熟後，再放在大鍋加熱保溫，沒有過多加工調味，靠的是食材與時間累積出來的味道。

菜單

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲畫好菜單交給旁邊工作人員即可，不少人內用都會點一盤黑白切配湯；基隆市區滿500元還有外送服務。

推薦品項

軟管、大腸圈、碳烤吉古拉
招牌大腸圈外皮使用豬大腸製作，外Q內糯，帶點濕潤黏香，米香足。脆脆帶點Ｑ彈的軟管處理得很乾淨沒腥味，來基隆必吃的吉古拉也很優秀！要不是吃飽了，真的很想再點豬皮、豬心和豬肺來吃吃看。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲切盤上桌，旁邊附上薑絲提味，搭配醬油或辣椒醬味道更讚。

▲▼菊姐大腸圈（原孝三路三兄弟）。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
這間在基隆營業超過50年的小吃老店。提供內用、外帶和外送，坐在旁邊享用時，來買的客人幾乎沒停過，生意超好！傳統小吃店的環境，沒有冷氣，怕熱的建議早上或晚上再來享用，不然夏天真的好熱。

基隆菊姐大腸圈 – 原孝三路三兄弟

地址：基隆市仁愛區孝二路93巷12號
電話：02－24260418
營業時間：09：30－20：00（周二公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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