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饗饗、旭集與URBAN PARADISE黑鮪魚吃到飽　5/25起連推14天

▲饗饗、旭集、饗食天堂黑鮪魚季5/25登場。（圖／饗賓提供）

▲饗饗、旭集與URBAN PARADISE推黑鮪魚季，5/25登場。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下Buffet品牌「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」及「URBAN PARADISE」，5月25日起至6月7日推出「黑鮪魚祭」，炙燒黑鮪魚中腹握壽司、現流黑鮪生魚片全都吃到飽。

黑鮪魚油脂豐厚、肉質鮮美，因此擁有「海中和牛」美譽，也是許多老饕的最愛，饗賓旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE 3大Buffet品牌聯手，5月25日起至6月7日推出「黑鮪魚祭」，獻上當季最新鮮、最頂級的黑鮪魚部位，首推極致奢華的「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，平日晚餐、假日午晚餐供應，精選油脂豐潤的中腹部位，經過特製薄鹽醬油醃製，再用噴槍炙燒，使表面呈現如初雪般微熟的色澤。

▲饗饗、旭集、饗食天堂黑鮪魚季5/25登場。（圖／饗賓提供）

▲現流黑鮪生魚片。（圖／饗賓提供）

除了炙燒握壽司，平假日的午餐、晚餐也供應「現流黑鮪生魚片」，保留了海鮮最原始的鮮甜與豐腴口感。這次黑鮪魚祭5月25日起至6月7日，於全台3大品牌共10家門市限時供應。

▲文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，歡慶台北文華東方酒店12周年，6月30日前壽星4人同行享用文華Café「平日午間饗．吃．吧」，餐廳即招待當月壽星免費享用。

台北文華東方酒店Semi-Buffet「文華Café」以高品質自助餐檯聞名，像是海鮮吧無限供應各種頂級食材，有生蠔、帝王蟹、龍蝦等，主餐則會隨著季節變換，像是「平日午間饗．吃．吧」春季新菜有爐烤雞腿捲、香煎龍膽石斑、炙烤究好豬戰斧、炙烤A3和牛菲力及上湯波士頓龍蝦。「周末午間鮮．吃．吧」則有蕃茄干貝米型麵、油封日本真鯛、日本A4和牛小排等。

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關鍵字： 美食雲 饗饗 旭集 URBAN PARADISE

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