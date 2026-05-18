飄香大稻埕40年「琥珀色四神湯」！溫潤甘甜必搭老麵肉包

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

漫步在台北大稻埕時，見到民生西路與迪化街的交叉路口人潮很多，一度引起排隊人潮，我也跟著去湊熱鬧排起隊伍，原來是屹立超過四十年的「妙口四神湯肉包」。

「僅此一家，絕無分店」

這句印在招牌上的霸氣宣言，道出了老店對自身品質的絕對自信，憑藉著一顆肉包、一碗四神湯，就緊緊抓住了無數台北人的胃。對於許多從小吃到大的在地人，來到大稻埕如果沒有站在騎樓下，來一套熱呼呼的肉包與四神湯，好像少做了什麼事。

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交通資訊

如果是開車族，建議導航「妙口四神湯」，就在永樂市場後方，建議可停在大稻埕碼頭停車場或永樂市場周邊停車場，再步行約5～10分鐘前往。大眾運輸最推薦搭乘捷運到北門站或大橋頭站，再步行10～15分鐘；或搭乘公車至「迪化街」或「民生西路口」站。

店內環境

有些店的魅力，不在於做得多新潮，而在於它始終如一。妙口四神湯肉包像一位老朋友，沒有太多花俏話語，只用實在的味道說話。沒有實體的室內店面，在彰化銀行前騎樓下，遠遠走來，就會看到幾個巨大的不鏽鋼蒸籠冒著直衝天際的白煙，伴隨著蒸麵香與濃郁的中藥酒香，這就是最好的活招牌。

一邊是掀開蒸籠、快速夾起一顆顆白胖肉包裝袋的動線；另一邊則是拿著大湯杓，在大鍋裡不停翻攪著四神湯，將滿滿的豬腸與薏仁舀入碗中，大家等候的就是這一顆顆冒著白煙的肉包。

菜單

沒有複雜的選項，主力就是兩樣招牌：肉包與四神湯，價格也很親切，肉包25元、四神湯70元，肉包買10送1，在如今物價飛快變動的台北市區，這樣的定價更顯得誠意十足。

▲如果不想排隊，可以直接買冷包子，還有買10送1的優惠，很多姐姐、阿姨經過都是10、20顆在喊，果然很霸氣。

肉包保存／訂購方式

如果不方便前往，也可以宅配購買。肉包需放冷凍保存，可放15天，加熱可用瓦斯爐、電鍋、微波爐，我個人是喜歡懶人法：用電鍋蒸，方便又好吃。

推薦美食

肉包25元

剛出爐的肉包拿在手裡沉甸甸的，份量十足。麵皮不是那種死白的工廠機器皮，而是帶著微微乳黃色、透著老麵發酵質感的色澤。一口咬下，首先感受到的是麵皮的蓬鬆度，它吸收了內餡的湯汁卻不軟爛，肉餡加入了大量的洋蔥丁，豬肉的油脂與洋蔥的鮮甜完美融合，肉質扎實不鬆散，咀嚼間還能感受到洋蔥微微的脆度。

四神湯70元

可以選擇加酒或不加酒的版本，以往我都喜歡加些酒，但這次開車前往，先喝單純版就好。妙口的四神湯端上桌時，許多第一次來的客人會嚇一跳，因為它的湯色並非市面常見的乳白色，而是呈現深邃的琥珀色偏酒紅色，這是因為店家使用了獨門的當歸、川芎等中藥材與米酒長時間熬煮，不加味精，完全呈現藥材的天然原色。

湯頭喝起來極度溫潤甘甜

帶著醇厚的厚度，裡面的配料給得毫不手軟，滿滿的豬小腸、薏仁與蓮子，豬小腸燉煮得軟嫩卻仍保有微微的咀嚼Q度；薏仁與蓮子則熬煮得綿密鬆軟，我覺得很好喝！

心得

若要說最推薦的吃法，真的就是肉包配四神湯，一口包子、一口湯，彼此互相補足。包子提供澱粉與肉香，四神湯是溫潤湯體，這種搭配看起來簡單，但真正吃起來會發現，沒有多餘修飾，卻很難讓人失望的經典台式組合。下次有到迪化街散步時，不妨可以來一套試試。

妙口四神湯肉包

地址：台北市大同區民生西路388號

電話：0970－135007

營業時間：11：30－17：00（周一公休）

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