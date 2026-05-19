快訊／In-N-Out漢堡快閃「半小時完售」　網路炒價每顆5千元

記者黃士原／台北報導

被譽為美國西岸必吃的超人氣漢堡品牌「In-N-Out」，今天登台快閃1日，吸引近600人排隊搶吃，原定11點開賣，但後來提前到10點，而號碼牌也在10點半左右發完。由於漢堡一顆難求，網路炒價已高達5000元。

▲In-N-Out開賣半小時完售。（圖／記者黃士原攝）

▲搶排In-N-Out人潮。（圖／記者黃士原攝）

單點漢堡120元起

時隔3年，In-N-Out今日於DREAM PLAZA的LillA餐廳快閃1天，菜單也同步曝光，單點有多寶多堡漢堡、起司漢堡與漢堡，售價分別是210元、150元、120元；民眾也可以升級加了薯片、飲料的套餐，售價分別是350元、290元、260元。另外有愛樂魔及普樂騰兩種風味可選擇。

▲In-N-Out菜單。（圖／記者黃士原攝）

頭香昨晚11點到場排隊

由於In-N-Out只在美國吃得到，一早就吸引近600人排隊搶吃，原定11點開賣，但後來提前到10點，而號碼牌也在10點半左右發完，但主辦單位並未透露數量。搶到頭香的民眾昨晚11點就到現場，等了11小時才買到。

▲網路炒價已喊到5000元。（圖／記者黃士原攝）

網路炒價已喊到5000元

由於In-N-Out漢堡一顆難求，現場也吸引許多代排部隊，而無法前往現場的上班族，在社群媒體上徵求代排，出價每顆加1000元。也有拿到號碼牌的民眾在網路出售，留言炒價已到每顆5000元。

創立於1948年的「In-N-Out」，目前在美國有逾300家門市，主打現點現做、客製化服務，且除了基本版菜單之外，還有公開版隱藏菜單等，再加上價格親民，累積超高人氣，就連名導李安也都是粉絲之一，到美國肯定要吃。雖然早已是超人氣漢堡品牌，In-N-Out為了維持品質，一直沒有拓展美國以外的海外市場，但會在全球各地舉辦「快閃活動」。