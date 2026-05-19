暴鯉龍噴出療癒泉水！日本和倉溫泉華麗重生「寶可夢足湯」免費開放

▲變身後的「和倉寶可夢足湯」華麗回歸。（翻攝自石川県の観光／旅行サイト）



圖文／鏡週刊

日本石川縣知名觀光勝地「和倉溫泉」經歷能登半島大地震重創後，迎來了充滿希望的新亮點。位於「湯足公園（湯っ足りパーク）」的足湯設施在關閉長達2年4個月後，於5月12日正式完成華麗變身，以全新面貌「和倉寶可夢足湯（Wakura Pokémon Footbath）」宣告回歸，象徵地方觀光邁向復興的新里程碑。

園區主視覺選用了水系寶可夢「暴鯉龍」作為代表，入口處展示其使出招式「熱水」的霸氣姿態。最吸睛的設計莫過於溫泉出水口—正宗的高鹽分溫泉水直接從暴鯉龍口中湧出。此外，園區內隨處可見可達鴨、水伊布、蚊香蝌蚪與牛蛙君等7隻水屬性寶可夢的蹤影，結合傳統日式窗花設計，營造出充滿童趣且不失典雅的療癒氛圍。

▲皮卡丘與7隻水屬性寶可夢與大家一起泡足湯。（翻攝自石川県の観光／旅行サイト）

「和倉寶可夢足湯」擁有長達約15公尺的天然溫泉足湯，地理位置優越。旅客在享受溫暖泉水的同時，能一邊飽覽七尾灣的壯麗海景。目前該設施採取「免費開放」策略，每日營業時間為早上7點至晚上7點，周邊亦備有停車場，對自由行旅客極具吸引力。

▲15公尺無敵海景足湯，療癒視覺與身心。（翻攝自石川県の観光／旅行サイト）

2024年能登半島地震一度讓和倉溫泉街陷入停擺，當地多間旅館至今仍持續進行修復工作。為了吸引旅客回流，地方政府積極導入寶可夢元素推動「地方創生」。

除了剛啟幕的足湯，當地觀光協會也在4月底先行公開了印有暴鯉龍圖案的專屬「寶可夢人孔蓋（Poké Lids）」，復興計畫更將延伸至空中，預計今年夏天，「能登里山機場」將全面升級為充滿寶可夢世界觀的「寶可夢機場」，一條嶄新的能登觀光「黃金路線」已逐漸成形，期盼藉由寶可夢跨國界的魅力，能邀請更多遊客重新踏上這片充滿復原力的土地，感受傳統溫泉鄉與動漫文化交織的嶄新活力。

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