主餐150元起含自助吧吃到飽　台中人氣牛排館插旗高雄鳳山

▲小牛室鳳山瑞隆東店開始試營運。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

記者黃士原／台北報導

台中平價超人氣品牌「小牛室」插旗高雄，鳳山瑞隆東店今日開始試營運，同時祭出開幕優惠，5月22日前到兩家門市，點用任一排餐或義大利麵主餐，就送「小牛室豬排」。

「小牛室」是「牛室炙燒牛排」今年推出的新品牌，主打平價排餐、手工披薩，只要點選任一主餐（最低150元），即享自助吧吃到飽，咖哩飯、滷肉飯、玉米濃湯、關東煮、涼拌小菜、現烤吐司、餅乾甜點、爆米花、冰品飲料全都無限供應。

▲小牛室自助吧。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

繼小牛室北屯軍功店後，品牌首度插旗高雄，鳳山瑞隆東店今日開始試營運，同時與台中店一同慶祝，5月22日前來店消費排餐（不含鐵板麵）或義大利麵主餐，即送小牛室豬排1份，5月23日至5月29日送招牌酥脆炸雞翅1份。

▲朵頤牛排接手小福利麻辣鍋原址。（圖／記者黃士原攝）

另外，近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，小福利麻辣鍋4月後陸續退場，原有的中和環球店、京站小碧潭店、竹北遠百店與桃園中茂店的舊門市，全數由朵頤牛排進駐。

▲自助餐檯的沙拉區。（圖／記者黃士原攝）

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。