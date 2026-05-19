ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

烤羊乳口感脆彈！胡志明市超夯越式羊肉爐　老闆講中文也能通

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

來到胡志明市想吃點不一樣的，絕對要來試試「老賴羊肉火鍋」，主打越式羊肉爐以及炭火燒烤，風味和台灣完全不同，吃完會讓人想再訪，還能體驗道地的越南路邊用餐文化。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲位在市中心第一郡，搭Grab或計程車直接輸入地址最方便，距離濱城市場不遠，觀光客來也很輕鬆。

用餐環境
走進老賴羊肉火鍋會發現是很道地的越南街邊風格，小桌椅直接擺在人行道，也有室內座位，但沒有冷氣，吃起來會有點熱，來這裡吃就是要體驗這種在地感。晚餐時段人潮不少，尤其在地人很多，但翻桌率高，通常不會等太久。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
有提供中文菜單，主打羊肉火鍋、烤羊排、羊乳、羊骨髓等料理，價格也算親民。如果不知道怎麼點，也可以直接問老闆，老闆會講中文。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦餐點

招牌羊肉火鍋
羊肉火鍋的湯頭清甜不燥熱，跟台灣的羊肉爐完全不同，羊肉煮到非常嫩，完全沒有難咬的問題，配上蔬菜以及麵條一起吃很順口。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

烤羊肉

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲真的很香，烤過後肉質更有嚼勁，醬汁也很入味，推薦他們家的烤物。

烤羊乳

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這個在台灣很少見，非常特別，口感偏脆、越嚼越香，算是當天我最喜歡的菜色。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

羊骨髓煎蛋

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲一定要試試羊骨髓煎蛋，香氣濃郁又帶點滑嫩口感，算是很有記憶點。

羊肉炒咖哩

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲帶點南洋風味，香料味濃但不嗆辣，可以搭配越南法國麵包一起吃。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
來老賴羊肉火鍋不只是吃飯，更類似是一種文化體驗，在路邊體驗炭火料理以及羊肉火鍋，用餐都很有特色，來胡志明市真的值得安排這一餐。

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼老賴羊肉火鍋。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

老賴羊肉火鍋

地址：2218 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam, 700000
營業時間：平日16：00－22：00／假日15：00－22：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

台東背包客必存「森林天井」青旅！千元享受質感單人房
中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富　每天只賣短短4小時
凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷　續湯免費超佛心

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 老賴羊肉火鍋 越南美食 達人美食 美食情報 美食雲 越南特色系列 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要再唸了】邊牧散步自摔掉水溝！被媽碎念還撇頭

推薦閱讀

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！口感鹹香微甜不油膩

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！口感鹹香微甜不油膩

全台最老財神廟在桃園！創廟至今超過360年　參拜順序一次看

全台最老財神廟在桃園！創廟至今超過360年　參拜順序一次看

份量豪邁學生族超愛！大安區35元佛系涼麵　湯喝不夠還能免費續

份量豪邁學生族超愛！大安區35元佛系涼麵　湯喝不夠還能免費續

水煎包、小籠包一律8元！三重40年老店　還有客人直接狂掃百顆

水煎包、小籠包一律8元！三重40年老店　還有客人直接狂掃百顆

2026台北5-7月展覽活動總整理

2026台北5-7月展覽活動總整理

南港7-11愿秀門市「集結星巴克、康是美」　全家推李多慧主題店

南港7-11愿秀門市「集結星巴克、康是美」　全家推李多慧主題店

In-N-Out開賣半小時完售

In-N-Out開賣半小時完售

50年大腸圈老店豬內臟控必存

50年大腸圈老店豬內臟控必存

駿宇、聖運旅行社遭觀光署廢照　另有7業者經核准解散

駿宇、聖運旅行社遭觀光署廢照　另有7業者經核准解散

近600人搶吃In-N-Out漢堡

近600人搶吃In-N-Out漢堡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中人氣牛排館插旗高雄鳳山

饗饗、旭集與URBAN PARADISE黑鮪魚吃到飽

桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！

近600人搶吃In-N-Out漢堡

TTE旅展「萬元出國回歸」999元飛峴港

In-N-Out開賣半小時完售

出示畢業照就送30隻白蝦

美國必吃漢堡「In-N-Out」再度登台快閃

飄香大稻埕40年「琥珀色四神湯」超甘甜

名廚詹姆士推薦「台墨混血燒餅」！

熱門行程

最新新聞更多

2026台北5-7月展覽活動總整理

南港7-11愿秀門市「集結星巴克、康是美」　全家推李多慧主題店

In-N-Out開賣半小時完售

50年大腸圈老店豬內臟控必存

駿宇、聖運旅行社遭觀光署廢照　另有7業者經核准解散

近600人搶吃In-N-Out漢堡

烤羊乳口感脆彈！胡志明市超夯越式羊肉爐

TTE旅展「萬元出國回歸」999元飛峴港

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366