烤羊乳口感脆彈！胡志明市超夯越式羊肉爐　老闆講中文也能通

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

來到胡志明市想吃點不一樣的，絕對要來試試「老賴羊肉火鍋」，主打越式羊肉爐以及炭火燒烤，風味和台灣完全不同，吃完會讓人想再訪，還能體驗道地的越南路邊用餐文化。

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位置

▲位在市中心第一郡，搭Grab或計程車直接輸入地址最方便，距離濱城市場不遠，觀光客來也很輕鬆。

用餐環境

走進老賴羊肉火鍋會發現是很道地的越南街邊風格，小桌椅直接擺在人行道，也有室內座位，但沒有冷氣，吃起來會有點熱，來這裡吃就是要體驗這種在地感。晚餐時段人潮不少，尤其在地人很多，但翻桌率高，通常不會等太久。

菜單

有提供中文菜單，主打羊肉火鍋、烤羊排、羊乳、羊骨髓等料理，價格也算親民。如果不知道怎麼點，也可以直接問老闆，老闆會講中文。

推薦餐點



招牌羊肉火鍋

羊肉火鍋的湯頭清甜不燥熱，跟台灣的羊肉爐完全不同，羊肉煮到非常嫩，完全沒有難咬的問題，配上蔬菜以及麵條一起吃很順口。

烤羊肉

▲真的很香，烤過後肉質更有嚼勁，醬汁也很入味，推薦他們家的烤物。

烤羊乳

▲這個在台灣很少見，非常特別，口感偏脆、越嚼越香，算是當天我最喜歡的菜色。

羊骨髓煎蛋

▲一定要試試羊骨髓煎蛋，香氣濃郁又帶點滑嫩口感，算是很有記憶點。

羊肉炒咖哩

▲帶點南洋風味，香料味濃但不嗆辣，可以搭配越南法國麵包一起吃。

心得

來老賴羊肉火鍋不只是吃飯，更類似是一種文化體驗，在路邊體驗炭火料理以及羊肉火鍋，用餐都很有特色，來胡志明市真的值得安排這一餐。

老賴羊肉火鍋

地址：2218 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam, 700000

營業時間：平日16：00－22：00／假日15：00－22：00

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