台南古都裡的古老街道　神農老街掛上燈籠更吸睛

點評：老街裡的老舊建築真的很有意境～

▲台南人氣老街

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／敦小蓮の食旅錄 提供，請勿任意翻攝以免侵權）

講到台南，大多數人的第一印象便是令人垂涎的道地小吃，無論是牛肉湯或是蝦捲，都是饕客願意遠道而來的理由，但吃飽喝足後，身為「台灣第一座城市」的台南老街變成為了民眾散步觀光的最佳選擇，除了眾人耳熟能詳的安平老街外，「神農街」也是遊客的熱門景點之一。部落客「敦小蓮の食旅錄」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家一同遊玩新春熱鬧的神農街。

▲古建築新面貌，更添過年氣息

神農街舊稱北勢街，平時人聲鼎沸，非常熱鬧，但大家有所不知的是神農老街不但是台南著名老街之一，更是全台南保存最完整的老街。在早期因為神農街的地理位置佳，許多人都會在此做生意，因而曾經繁華一時。現在來到神農街放眼望去，兩側都是木製的古建築，雖然進駐了不少店家，也有了些許現代的裝飾，卻難掩歲月在神農街所留下的刻痕。

▲燈籠上都有猜謎供遊客玩樂

今年台南市政府為響應新春，特地將神農老街全面翻新，除了原來濃濃的復古感外，還多添加了一些現代的氛圍和新年的氣息。不僅如此，遊客可以在一旁的巷弄中的燈籠上參與猜燈謎的活動，猜對了還能在指定店家中換得紀念的小禮物。

▲老街一隅都是拍照的好背景

在老街上可以看到前來觀光的民眾拿著手機和相機猛拍，老街兩側的特色小店也是觀光客熱愛存影的地點之一，部落客敦小蓮貼心的提醒大家，雖然大多數店家都已習以為常，也不會特地阻止民眾拍照留念，但仍有些許店家有在門口標示禁止拍照，欲前往的遊客要注意標示，才能玩的開心，並且尊重當地的店家！

▲老街上的特色店家

神農街裡的貓咪咖啡廳也很有特色，另外也可以到神農街上擁有189年歷史的台南古蹟「金華府」拜拜，祈求新的一年都可以平安順遂。雖然神農街的營業時間並沒有限制，但街上店家大約都下午三四點才會開始營業，遊客也會逐漸湧入，倘若想拍出沒有人的美照，部落客敦小蓮建議大家不妨提前前往，避開遊客最多的時間。

▲貓咪咖啡廳的外觀

▲店內可愛的貓咪會跟客人撒嬌





▲百年歷史廟宇「金華府」

台南 神農街

地址：台南市中西區神農街

開放時間：24小時營業