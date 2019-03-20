越捷航空0元國內機票開搶！小資族樂衝一波　由南到北暢遊越南

▲越捷0元國內機票準備開搶，適合小資族顧好荷包無痛壯遊衝一波！（圖／業者提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

這不是幻覺～暢玩越南搭乘越捷航空國內機票只要0元起，3/20~3/22，每天下午1~3點準備手刀開搶，優惠機票僅限購於越捷官網 (www.vietjetair.com)！

近年越南旅遊熱潮大增，除了有豐富的美食令人食指大動之外，北、中、南越各有壯麗奇景及文青最愛的打卡熱點，許多景點更被國際媒體評選為一生必去等級，加上物價低、旅遊品質高，符合小資壯遊需求，不妨把握這波國內機票促銷，跟著越南人來一趟深度旅遊。

跟著越捷跳點旅遊 胡志明市+富國島一次滿足

搭乘擁有眾多國內航線的新世代航空公司越捷，就能在越南境內跳點旅遊，像是最受遊客歡迎的南越，旅客可規劃走訪胡志明市和富國島，一次體驗城市與海島兩種度假風情。有著「小法國」之稱的胡志明市，除了必朝聖的西貢聖母大教堂以外，還有網美最愛的「耶穌聖心堂」粉紅教堂令人少女心噴發，同時也不能錯過到當地市集走逛，再散步至咖啡公寓任選1~2家喜歡的風格小店喝杯咖啡，體會當地人的生活，如果喜歡設計小物，可以到The Box Market文創市集逛逛，感受一下越南人活躍的藝術能量。此外，搭乘越捷再往南飛，旅客還可在新婚夫妻或戀人們最愛的富國島漫步細緻沙灘，享受浪漫海島假期。

▼胡志明市必朝聖的西貢聖母大教堂！

▼富國島是近年相當受戀侶們喜愛的度假勝地。

往北尋找「東方夏威夷」 感受深度文化之旅

而道路寬敞、步調優閒的中越近幾年也深受遊客喜愛，旅客可搭乘越捷飛往被譽為「東方夏威夷」的峴港，無論是漫步在長長的海岸線、大嗑海鮮，或到吧那山體驗法式莊園之美皆是值得一訪的文化之旅。另外，旅客可再前往人文素養漫出來的古城會安，不只可體驗在古色古香的老宅中，嚐一杯自家烘焙咖啡的閒情逸致，入夜後走訪燈籠之城，透過大量燈籠點亮的會安古城之美絕對令人難忘；隔日再到順化參訪皇城、陵墓，飽覽越南的歷史幽情。

▼會安古城的老宅咖啡館近年大受國際旅客歡迎。

說到美景更是不能不提北越的下龍灣，美如潑墨山水畫的奇景早已被列入世界遺產，置身其中絕對讚嘆大自然的鬼斧神工，而千年大城「河內」擁有眾多古蹟景點令人目不暇給，像是越南歷史最悠久的教堂「聖喬瑟夫天主堂」就是仿照巴黎聖母院建造，同時不能錯過前往36古街挖寶，各式特色越南紀念品讓人逛到腿斷、買到手軟。

▼下龍灣美如仙境，被列入世界遺產之一。

▼越南現存最古老的教堂：聖喬瑟夫天主堂。

嘗鮮指數100% 饕客們絕對不能錯過的越南美食

對於熱愛用舌尖旅行的台灣人而言，多樣化的越南美食經常令饕客驚豔，舉凡平時熟悉的越南河粉、生春捲、甘蔗蝦到嘗鮮指數100%的炸青蛙，暢遊越南走到哪吃到哪超對味！

▼越南河粉馳名國際，深受台灣人喜愛。

▼炸青蛙也是非常受觀光客歡迎的一道平民美食。

有句名言說：「年輕時的流浪，將成為一生的養分」，可見即使薪水不高、存款不多，依舊要用小預算到世界各地多走多看。尤其近幾年不論是新南向、新住民話題，都大幅提升越南旅遊的能見度，也令人驚豔，原來你我既熟悉又陌生的越南，竟是如此風情萬種，而且這波0元機票促銷涵蓋越捷所經營之越南國內所有航線，因此透過越捷航空轉搭其他國內線進行跳點旅行超划算，相當適合當背包客從北玩到南壯遊一番，透過旅行感受世界之大。

▼越捷航空擁有眾多越南境內航線，讓旅客輕鬆往來北中南越玩透透。

越捷航空目前經營39條越南國內航線及69條國際航線，包含從越南至日本、泰國、新加坡、南韓、台灣、香港、中國、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨等國際航線，其中有7條往返台灣及越南之間航線，包括台北/台中/台南/高雄-胡志明市，以及台北/台中/高雄－河內航線，未來越捷將持續擴大飛行版圖，並以親切的空服員服務，及官網限定的超級優惠促銷機票，喜歡越南的朋友千萬不要錯過機會，和越捷一起輕鬆暢遊越南！

越捷航空0元機票搶購資訊：

促銷時段：3月20~22日，每天1~3pm

飛行時間：2019年5月21日~12月31日

促銷內容：140萬張越捷所經營之越南國內所有航線0元起機票(不含稅及手續費)。

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