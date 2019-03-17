禁高壓水槍、性感舞蹈！嗨玩泰國潑水節6項禁忌要遵守

▲泰國潑水節6項禁忌要遵守。（泰國觀光局提供）



旅遊中心／綜合報導

四月泰國最大慶典潑水節即將到來，來到當地當然要入境隨俗火力全開，不「濕」身不回家，玩得瘋狂同時還是得注意安全與當地規範才能避免意外發生開開心心回家，以下將介紹泰國潑水節6項禁忌，計畫朝聖今年潑水節的遊客務必要遵守，避免當個失格旅人。

潑水節又稱宋干節，是泰國一年一度的傳統新年，潑水節期間整個泰國就像是大型水樂園，路人互相潑水、用水槍掃射都是「禮貌」，水在泰國當地為純潔象徵，人們相信潑水能洗掉不好的運氣迎向新的一年。不過現場氣氛太嗨常常傳出事故消息，像是性騷擾、交通事故甚至遊客傷亡等，對此泰國政府也發佈了多項禁令規範。

▲泰國潑水節是當地新年。（圖／泰國觀光局提供）



1.禁用不乾淨的水潑灑



2.禁止穿著暴露服裝

在大家相互潑水大混戰的局面免不了肢體接觸，過去曾爆發許多性騷擾爭議，因此泰國政府下令禁止穿暴露衣服，除了換上短褲、拖鞋，女生可穿著深色上衣裡頭穿比基尼做好保護措施。

2.禁止跳性感舞蹈

為了禁止場面太搧情甚至太失控，官方也禁止性感舞蹈出現在潑水現場，當地警察將會在周遭盯場。

3.禁止使用高壓水槍潑水

為了安全起見泰國政府全面禁止高壓水槍，此外，雖然潑水區域大部分是年輕人的主場，不過別忘了在當地潑水節依然是傳統節日，若碰上長者請注意力道，尊重長輩輕輕潑水給予祝福即可，而65歲以上的長者、2歲以下幼童則盡量避免潑水。

4.禁止活動慶祝現場賣酒

潑水節場地周遭禁止喝酒，也不會出現賣酒的攤商。

5.禁止一邊駕駛一邊潑水

6.禁止直接對神像、佛像頭上潑水

水代表沐浴淨身之意，浴佛禮佛是泰國的傳統習俗，進入寺廟前要脫鞋，將水澆在佛像上時要避開佛像頭部。