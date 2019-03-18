肉多到滿出來！台中高CP值丼飯　100塊就能吃飽飽

點評：看起來好好吃啊

▲人人有丼吃主打高CP值丼飯，份量超多。（圖／美食佳堯授權提供，以下皆同請勿任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

台中一間日式料理丼飯專賣店「隱し藏 丼の達人」的向上路分店，在最近轉型成了新的面貌，雖然也是日式料理，但走的是平價和網美路線，理念跟店名一樣，希望「人人有丼吃」。

▲超顯眼的Logo招牌。

顯眼的招牌和白色系的門口裝潢，讓人不難尋找。店內走的是水藍色系和木頭風格的裝潢，結合了綠色植物和可愛的店家logo，吧台邊也有一些小遊戲道具，讓大家來用餐之外，也能娛樂一下順便拍下美美照片。

▲▼店內的網美元素裝潢和標語。

而這邊的餐點也走平價如線，丼飯有5種口味，一律100元，肉增量的話是150元，也可以只點主食是80元。店內也有提供免費小菜和湯。

▲風趣的菜單。

餐點上桌後，可以看到厚實的肉片和比碗還要高的份量。豬五花辣得恰到好處，帶點油脂的牛肉口感不錯，配上醬燒帶點甜味，還能加上一顆溫泉蛋拌飯，讓整個飯更有味道。

▲滿出來的肉。

▲超厚肉塊。

有網友實地前往用餐後則表示，店家的餐點份量讓人滿意，肉份量很多也好吃，CP值高，小菜部分很推單點的唐揚雞，有先醃過且肉嫩汁多。但也不諱言玉米等配菜選擇上仍可以再改善，目前還在試營運期間，口味上也都有在做調整，下次有經過的朋友不要錯過。

▲肉嫩多汁的唐揚雞。

人人有丼吃

地址 : 台中市西區向上路一段24號

電話 : (04)2301-9811

營業時間 : 09:00 - 17:00 (星期一公休)

