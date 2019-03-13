浪漫炸了！台中隱藏版玻璃屋景觀餐廳　被一整片落羽松包圍

點評：好期待落羽松綻放的時候呀～



▲松之戀不只是一家以落羽松為主題的景觀餐廳，也是一間玻璃屋民宿。（圖／松之戀The Pines授權提供，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

你可以想像在被一片落羽松包圍之下的環境用餐的幸福感嗎？座落於台中新社的「松之戀The Pines」，是一間以落羽松為主題的景觀餐廳也是一間玻璃屋民宿，就在雙翠水庫附近，今年1月才剛開幕，這裡種滿了落羽松，隨著季節更迭就會有百變的景色，而且還擁有五星級飯店廚師的夢幻團隊；部落客QQ的懶骨頭就帶大家來一探究竟，將所有美景盡收眼底！



▲雖然現在還不是落羽松的盛開時節，卻也讓人開始暗自期待下個落羽松盛開的時候。（圖／QQ的懶骨頭授權提供，以下皆同，請勿任意使用）



松之戀四周幾乎沒有人家，在一片寂靜的山林中顯得特別亮眼，這裡種植了1.5公頃、400株落羽松，只要落羽松盛開的時節一到，松之戀就會被整片落羽松包圍著，光是想像就覺得非常浪漫。



▲松之戀種植了400株落羽松，只要盛開季節一到，松之戀就會被滿滿的落羽松包圍著。



松之戀分為兩層樓以及室內、室外的用餐空間，露天座位區依著水池造景而坐，QQ的懶骨頭表示，當你在這裡用餐時會有一種置身國外的感覺，而且來這裡的客人大部分都會選擇戶外座位區。



▲許多民眾來到松之戀的首選就是戶外座位區。





▲微風徐徐吹來，在戶外用餐相當愜意、放鬆，讓人可以在這裡發呆一整個下午。



至於室內用餐的部分，座位不算太多，但有一整片落地玻璃窗採光，所以就算是坐在室內也可以欣賞窗外的落羽松美景；二樓則是包廂區，很適合公司行號聚餐或是家人聚會，而且還備有投影機。



▲室內座位區採光相當良好，可以將外面的落羽松美景盡收眼底。





▲二樓為用餐包廂區，很適合公司行號、朋友或是家庭在這裡聚會。



來到松之戀，除了能夠欣賞落羽松美景之外，更不可以錯過的絕對就是這裡提供的餐點啦！QQ的懶骨頭提醒，松之戀的午餐只供應到下午1點半，都是以單點為主，也可以加150元升級為套餐，有附麵包、前菜、例湯、甜點和飲料，需要另外加10％服務費。



▲例湯，用了大量的蔬菜熬煮，口感比較清甜。



QQ的懶骨頭就和大家分享來到松之戀所享用的餐點，當天她點了「炙烤美國prime肋眼（10oz）．烤季節時蔬」，她說，牛排有嫩，雖然有肥有瘦但口感很好，沾玫瑰鹽更能帶出牛肉的甜味，是她最喜歡的一道料理。

至於「時蔬咖哩燉羊膝佐風味馬鈴薯泥」，QQ的懶骨頭表示，羊肉燉的很軟嫩也相當入味，搭配的是咖哩醬，這樣多吃幾口會覺得有點膩，但是後來發現如果搭配馬鈴薯泥一起吃除了可以解膩，口感上也很豐富。



▲羊肉搭配馬鈴薯一起吃可以解膩，口感也會比較豐富。





▲沾點玫瑰鹽更可以帶出牛肉的鮮甜味。



享用完美食、風景也看得差不多了，QQ的懶骨頭建議，吃飽若是還有空閒時間可以順著水庫走一圈，欣賞一下水庫風光！



▲吃飽不妨站起來走走，瀏覽一下水庫風光。



雖然松之戀的位置比較偏僻，但卻因為種植了大片的落羽松而讓這裡有了不同以往的生氣，隨著季節更迭，還可以看見不一樣的風景，也能欣賞許多不同的花卉，儘管現在還不是落羽松的盛開時節，但卻不禁讓人開始期待下一個落羽松盛開的時候到來。



▲隨著季節更迭，可以在松之戀欣賞許多不同的植物、花卉。



松之戀The Pines

地址：台中市新社區食水嵙6－7號

電話：04-2581-4888

營業時間：周一～周五11：30－20：00／周六、日11：00－20：30／周三公休

＊以上圖片皆由部落客「QQ的懶骨頭」授權提供，現有經營：粉絲團、部落格