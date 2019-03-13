週末就上山！阿里山櫻王盛放中　朝聖蒸汽檜木火車＋櫻花美景

▲阿里山櫻花與蒸汽火車頭限定美景。（圖／翻攝自維基百科，由葉瑞聰提供）



旅遊中心／綜合報導

阿里山花季正式登場，傳說中的「櫻王」也已盛開，阿里山花季開鑼儀式正式登場，碰上連日下雨不少人擔心花況，近日天候轉晴，昭和櫻進入最後花開期，染井吉野櫻也將陸續滿開，這週上山賞櫻正是時候。

▲阿里山櫻花3月12日拍下最新花況。（圖／《漫步在雲端的阿里山》提供，下同。）



根據《漫步在雲端的阿里山》最新情報指出，從櫻王滿開的那一天開始，天氣就轉成陰雨天多少影響到花況，已過滿開爆發期的唐實櫻一陣大雨就只能等明年了，小櫻王現場已是花落滿地，最新花況為染井吉野櫻工作站櫻王滿開，祝山觀景台約3成，派出所鐵道零星初開，賓館車道旁約1成，賓館庭院零星初開；吉野櫻此品種非染井吉野櫻，工作站、大門收費站盛開；霧社櫻森之道、工作站滿開；緋寒櫻滿開中，花況較好的是派出所平交道、森之道海芋、阿里山火車站、旅社區。

▲阿里山工作站染井吉野櫻櫻王已盛放。



除了賞櫻每週三還有限定美景，阿里山檜木蒸汽火車二度登場，花季期間林鐵處也安排蒸氣火車在上午10時半到11時45分固定行駛，遊客可拍攝到復古蒸汽火車與櫻花同框景象，火車每週三行駛沼平線至4月10日，看準時機卡位就能欣賞阿里山櫻花期間限定美景。

▲阿里山檜木蒸汽火車每週三行駛。

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