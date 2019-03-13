石門「老梅石槽」現在就綠過半！熱心網友製圖呼籲別受罰

點評：不能踩、不能踩、不能踩！

▲老梅石槽全綠樣貌。（資料照／IG@randyhuang0615提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

北海岸熱門景點「老梅石槽」往年4~5月才轉綠，近年由於氣候異常，在2月時就綠了過半，現在綠藻幾乎全數覆蓋上綠色海藻，形成季節限定的獨特景觀。由於參觀旅客眾多，違規踐踏石槽上的人也不少，日前就有熱心網友特別製作「全都不能踩」圖，屢勸不聽者最高可被罰10萬元，千萬別以身試法。

▲熱心網友特別以箭頭標示不只綠綠的石槽不能踩，還未長出的部分也不行。（圖／IG@angeri_提供，下同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

近幾年老梅綠石槽愈來愈夯，但因部份遊客好奇或想近距離拍攝綠石槽而有意無意踩踏，以遊客安全為考量，站在石槽上拍照，除了容易滑倒之外，也會傷害石蒪的生長和加速孢子白化、脫落，導致明年容易長不出來，造成綠色奇景受損成「禿頭」。

熱心網友日前特別以箭頭標示不只綠綠的石槽不能踩，還未長出的部分也不行，簡單來說就是全部都不能踐踏到，以免隔年長不出來，呼籲大家一同愛惜美景環境。

▲老梅綠石槽近幾年愈來愈夯，3月就已值得前往。



針對此事，北海岸及觀音山國家風景區管理處一再呼籲「禁止踩踏石槽」，如有踩踏石槽經勸導不從，且有損壞自然資源的情形，管理機關得依「發展觀光條例」第62條規定處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，希望遊客能共同維護渾然天成的自然奇景。

拜大屯火山爆發所賜，「老梅石槽」是火山礁岩受海水經年累月侵蝕的結果，每到春天，溝槽上長出石蓴、扁石髮等海藻，一道道奇石上彷彿披蓋上綠毛地毯，奇景綿延近2公里。尤其白色浪花滾動於石溝之間，更增添動感，是新北石門區必訪景點之一。

▲老梅迷宮和綠石槽可以一起去。（圖／IG@seia1220提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

欣賞完季節限定的綠石槽，還能移動腳步到富貴角園區內的老梅迷宮玩耍，老梅迷宮由老舊紅磚、水泥等以不規則方式堆疊，構成多條彎曲走道，造型和材質帶有濃濃懷舊味道，闖關之餘也是北海岸一帶拍攝復古照首選！

老梅綠石槽

自行開車：由北海岸公路27.k處豬槽潭可見陸橋左轉進入老梅村落。

搭公車：自淡水搭往金山、基隆的台汽客運，或搭往金山的淡水客運，於老梅站下車。

老梅迷宮

地點：富貴角園區內（新北市石門區富基里老梅路）