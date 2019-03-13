自來水園區16日變春天遊樂園！聽音樂、逛市集、咖啡免費喝

▲「台北杜鵑花季」14日起開跑。（資料照／翻攝自台北市政府觀傳局）

記者彭懷玉／台北報導

「2019台北杜鵑花季」明（14日）起開跑，為配合花季系列活動，本週六（16日）自來水園區將免費開放入園，現場規劃了音樂展演區、花語傳情區、文創美食市集共20個攤位，還有免費限量的左岸咖啡供民眾品嚐。

▲「花語閱讀咖啡香」為台北杜鵑花季系列活動，16日於自來水園區登場。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，以下皆同）

北市觀傳局表示，今年與台大公館商圈協會合辦「花語閱讀咖啡香」系列活動，16日於自來水園區登場。當天除了開放免費入園，現場也規劃了音樂展演區、花語傳情區、花語閱讀區、文創美食市集共20個攤位，還有免費限量的左岸咖啡，邀民眾一邊逛市集、喝咖啡、聽音樂，感受春日氣質週末！

▲「花語閱讀咖啡香」16日還有免費限量的左岸咖啡供民眾品嚐。

北市觀傳局說，自來水園區內種植許多杜鵑花，每到春天盛開相當漂亮。除了活動當天特別開放免費入園，也集結在地公館商圈店家及寶藏巖業者進駐，讓民眾遊園之餘還能逛公館的特色市集。此外，即日起至3月15日，開放民眾報名花季絹印帆布袋DIY（限量30名，需事先線上報名，報名連結）。

▲即日起至3月15日，開放民眾報名花季絹印帆布袋DIY。

為了響應杜鵑花季主題「專屬的約定」，活動現場規劃花語傳情區，讓剛過白色情人節的民眾，可在現場寫下想對情人或是朋友祝福的話語。現場將擺設天幕帳、野餐墊、花卉造型書櫃及賞花立牌，佈置出「花語閱讀區」及「漂書櫃」，並邀請在地書店提供春日花卉主題書籍，也歡迎民眾攜帶自己的書到現場換書。配上限量的左岸咖啡，凸顯公館書香結合咖啡香的特色，屆時活動現場想必瀰漫春日幸福的氛圍。

2019臺北杜鵑花季

期間：3月14日至4月7日



花語閱讀咖啡香

日期：3月16日

地點：自來水園區（臺北市中正區思源街1號）

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