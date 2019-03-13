ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

自來水園區16日變春天遊樂園！聽音樂、逛市集、咖啡免費喝

ETtoday旅遊雲

▲「台北杜鵑花季」將於3/1開跑(圖/翻攝自台北市政府觀傳局、台北市政府工務局。)

▲「台北杜鵑花季」14日起開跑。（資料照／翻攝自台北市政府觀傳局）

記者彭懷玉／台北報導

「2019台北杜鵑花季」明（14日）起開跑，為配合花季系列活動，本週六（16日）自來水園區將免費開放入園，現場規劃了音樂展演區、花語傳情區、文創美食市集共20個攤位，還有免費限量的左岸咖啡供民眾品嚐。

▲▼黃瀞瑩與演員張行合體拍攝微電影，宣傳台北杜鵑花季。（圖／北市觀傳局提供）

▲「花語閱讀咖啡香」為台北杜鵑花季系列活動，16日於自來水園區登場。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，以下皆同）

北市觀傳局表示，今年與台大公館商圈協會合辦「花語閱讀咖啡香」系列活動，16日於自來水園區登場。當天除了開放免費入園，現場也規劃了音樂展演區、花語傳情區、花語閱讀區、文創美食市集共20個攤位，還有免費限量的左岸咖啡，邀民眾一邊逛市集、喝咖啡、聽音樂，感受春日氣質週末！

▲「花語閱讀咖啡香」為台北杜鵑花季系列活動，16日於自來水園區登場。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲「花語閱讀咖啡香」16日還有免費限量的左岸咖啡供民眾品嚐。

北市觀傳局說，自來水園區內種植許多杜鵑花，每到春天盛開相當漂亮。除了活動當天特別開放免費入園，也集結在地公館商圈店家及寶藏巖業者進駐，讓民眾遊園之餘還能逛公館的特色市集。此外，即日起至3月15日，開放民眾報名花季絹印帆布袋DIY（限量30名，需事先線上報名，報名連結）。

▲「花語閱讀咖啡香」為台北杜鵑花季系列活動，16日於自來水園區登場。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲即日起至3月15日，開放民眾報名花季絹印帆布袋DIY。

為了響應杜鵑花季主題「專屬的約定」，活動現場規劃花語傳情區，讓剛過白色情人節的民眾，可在現場寫下想對情人或是朋友祝福的話語。現場將擺設天幕帳、野餐墊、花卉造型書櫃及賞花立牌，佈置出「花語閱讀區」及「漂書櫃」，並邀請在地書店提供春日花卉主題書籍，也歡迎民眾攜帶自己的書到現場換書。配上限量的左岸咖啡，凸顯公館書香結合咖啡香的特色，屆時活動現場想必瀰漫春日幸福的氛圍。

2019臺北杜鵑花季
期間：3月14日至4月7日

花語閱讀咖啡香
日期：3月16日
地點：自來水園區（臺北市中正區思源街1號
更多資訊請查詢活動官網

關鍵字： 台北市旅遊 2019台北杜鵑花季 自來水園區 賞花旅遊 花海旅遊 杜鵑花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

藏壽司土城金城路店4月下旬開幕

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

新店現做蔥油餅每口都有蔥＋芝麻香

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

捷運中山站韓系史努比鬆餅

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

全台10處海岸秘境讓你拍個夠

熱門行程

最新新聞更多

泰國6座機場航廈吸煙室已關閉

藏在吳興街中的典雅日式漢堡店

「老梅石槽」綠了！怕變禿頭勿踐踏

合歡山路段18時起「預警性封路」

10件出國前一天應該要做的事

春遊太平山坐看雲起時

杜鵑花季「自來水園區」16日免費玩

蹦出新滋味！肉燥泡麵3創新吃法曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366