一路玩到年底！打工度假、背包客必訪9大昆士蘭戶外慶典

▲昆士蘭有陽光之州之稱。（圖／Seaway Water Bike Tours提供。）



旅遊中心／綜合報導

無論是打工度假還是背包客，旅人來到陽光之州絕對不能錯過精彩戶外慶典，當地人熱愛戶外休閒娛樂和運動，生活中瀰漫著藝術與人文氣息，一年到頭到處都有大大小小的活動與地方節慶輪番上陣，想深入體驗昆士蘭在地生活，絕對要到以下慶典好好玩樂一番。

1.昆士蘭鄉村音樂節（CMC Rocks Queensland）

地點：伊普斯威奇市 (Ipswich City)

時間：3／14～17

昆士蘭鄉村音樂節為南半球最盛大的國際鄉村和草根音樂節，每年都有許多來自美加和澳洲當地的知名歌手、歌壇新秀和音樂人共襄盛舉。音樂節舉辦期間現場星光熠熠，樂音飄揚，氣氛High翻天，是3月造訪昆士蘭的鄉村流行樂迷們不可錯過的經典節慶。

2.現代藝術文化節 (Bleach* Festival)

地點：黃金海岸

時間：4／17～28

▲現代藝術文化節。（圖／昆士蘭旅遊局提供，下同。）



利用黃金海岸各地美麗的自然景觀作為獨一無二的展演活動場所，展示這個城市充滿活力和冒險精神的藝術文創作品，提供震撼力十足的藝術和文化體驗。自2012年開辦以來已成為黃金海岸最具代表性的特色藝文節慶，內容包羅萬象，形式不拘，包括舞蹈、戲劇、歌劇、座談、現代流行音樂、裝置藝術和大型公共展演等各種不同類型的創作。

3.努沙美酒美食節（Noosa Food and Wine Festival）

地點：努沙，陽光海岸

時間：5／16～20

▲美食、美酒、沙灘夕陽完美組合。



努沙美酒美食節陽光海岸一年一度的美食美酒文化盛宴老饕千萬不能錯過，活動結合音樂、藝文、美食、美酒等精心安排的節目，腳踏浪漫沙灘品嚐美食，還可和藝術家的工作室與畫家見面，在進一步瞭解波普藝術的歷史的同時，一邊品嘗招牌雞尾酒以及當地名廚準備的佳餚。

4.凱恩斯機場鐵人亞太錦標賽（Cairns Airport IRONMAN Asia-Pacific Championship）

地點：凱恩斯

時間：6／9

亞太地區級別最高的鐵人70.3賽事，被譽為鐵人天堂賽事。舉辦地點擁有令人嘆為觀止的迷人風景，選手可以在湛藍的珊瑚海中競泳，在澳洲最美公路之一的庫克船長公路上騎單車飆速，盡情徜徉在大堡礁和熱帶雨林兩大世界自然遺產的懷抱中。

5.黃金海岸馬拉松（Gold Coast Marathon）

地點：黃金海岸

時間：7／6～7

▲在海濱夕陽下跑馬拉松。



南半球最熱血的國際知名馬拉松，也是澳洲第一個IAAF金標賽事。黃金海岸馬拉松以賽道平坦、快速，以及氣候溫和沿途風景優美著稱，每年有高達60%的參賽者在此創下個人最佳紀錄。比賽依個人體能和年齡層分為全馬、半馬、輪椅全馬、輪椅15公里、10公里和5.7公里歡樂跑，以及適合兒童和青少年的4公里和2公里競賽8場，非常適合親朋好友和家庭成員共同參與的國際大型馬拉松嘉年華。

6.昆士蘭EKKA嘉年華（Royal Queensland Show）

地點：布里斯本

時間：8／9～18

每年八月在布里斯本舉行的EKKA嘉年華是昆士蘭州規模最大，最受歡迎的年度活動，迄今已有140多年歷史。對當地人來說，傳承了幾代人記憶的這個節慶是孩子們認識農村生活的歡笑樂園，更是大人回憶過往的美好嘉年華。各式各樣的巨無霸蔬果、花卉和農村動物家禽的競賽或展覽到鄉村音樂表演、時尚展覽、美食、美酒、煙火秀以及摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施，呈現出澳洲農村生活的真實樣貌。

7.布里斯本節（Brisbane Festival）

地點：布里斯本

時間：9／6～28

一年一度的布里斯本節是大型視聽藝術盛宴，也是澳洲最重要的國際藝術節之一。長達三週的節慶中，將由當地及國際音樂、藝術家提供各種不同形式的展覽和演出，從古典及當代音樂會到舞蹈、戲劇、馬戲、視覺藝術和電影等都相當精采動人，最後一天壓軸的河岸煙火秀Riverfire更是不可錯過的重頭戲。

8.大堡礁馬拉松節（Great Barrier Reef Marathon Festival）

地點：道格拉斯港

時間：10月

▲大堡礁馬拉松節。



大堡礁馬拉松不但可以用自己的步調擁抱珊瑚海和古老熱帶雨林的無邊風光，還可以為大堡礁的研究與保育盡一份心力。大堡礁馬拉松節自開辦以來，已為大堡礁研究籌得不少基金。道格拉斯港活動管理局團隊因而計劃將活動進一步擴展到全澳洲20個將在2020年3月舉辦城市路跑的城市，並在2020年5月於道格拉斯港舉辦最後一站的路跑活動，屆時大堡礁慢跑節將會取代大堡礁馬拉松節成為全新的年度活動。

9.伍德福德民間藝術節（Woodford Folk Festival）

地點：伍德福德亞（Woodfordia）

時間：12／27～2020／1／1

▲伍德福德民間藝術節一路歡慶到明年。



每年歲末迎新之際，昆士蘭州都會舉辦6天6夜的伍德福德民間藝術節，這是澳洲規模最大的藝文界人士的聚會，來自全球各地和當地約2000多名藝術家與音樂家將聯袂推出400多場精彩演出，帶領民眾一同走進音樂、舞蹈、馬戲表演、視覺藝術和原住民繽紛多彩的世界。