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桃園貨櫃市集升級！「粉紅獨角獸、I LOVE U」成放閃地標

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▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲G10 GO!市集今年2月底打造粉紅獨角獸新造景。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／桃園報導、攝影

桃園最夯打卡點換了新面貌！「G10 GO！市集」今年2月底打造出粉色獨角獸和愛麗絲夢遊仙境主題，明天就是白色情人節，超適合揪另一半前來美拍一下午。

▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲在白色情人節到來前，市集全面改裝完成。（圖／IG@meteorfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

位於中正藝文特區的「G10 GO！市集」為桃園首座貨櫃市集，去年底開幕時就以馬卡龍色貨櫃市集吸滿眾人眼球，瞬間躍升桃園新地標。趕在白色情人節到來前，市集全面改裝完成，「粉紅獨角獸」、「I LOVE YOU」、「巨大神秘萌貓」和二樓的「愛麗絲夢遊仙境」主題，都是改版後的新亮點，每一處造景都相當好拍。

▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲二樓的「愛麗絲夢遊仙境」主題是改版後的亮點之一。

「G10 GO！市集」第一個改造亮點首推長約7公尺，高約6公尺的「粉紅獨角獸」造景，另一頭還彩繪上「I LOVE YOU」字樣，超適合與心愛的他來大肆放閃。

▲桃園G10貨櫃市集 。（圖／meteorfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲「粉紅獨角獸」另一頭還彩繪上「I LOVE YOU」字樣 。（圖／IG@meteorfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

拍完後往市集二樓上去，可看見以「愛麗絲夢遊仙境」主題的拍照區，裡頭有貓控必拍的巨大貓咪牆、上下顛倒讀書房、玫瑰花叢撲克牌士兵等場景，猶如踏進魔幻世界中，360度視角可以拍個過癮。

▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼拍完後往市集二樓上去，可看見以「愛麗絲夢遊仙境」主題的拍照區。

▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲巨大貓咪牆一旁還有乳酪，吸引眾多貓控前來合照。

「G10 GO！市集」含25攤質感攤位，也聚集台、義、美、法等各國美食，包含繽紛的果汁、彩色起士雞蛋仔、豬肋排、咖啡、東歐風味炸雞等都找得到，肚子餓了不怕沒處覓食。此外，假日還有義大利牛皮手環手作體驗課程。

▲桃園G10 GO!市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「G10 GO！市集」含25個攤位，去年底開幕時瞬間躍升桃園新地標。

▲桃園G10貨櫃市集 。（圖／meteorfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲桃園G10貨櫃市集 。（圖／IG@meteorfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

桃園G10 GO!市集
地址：桃園市桃園區大興西路一段270號
時間：11:00-22:00（週一休）※營業時間依各店家為準
粉絲專頁

關鍵字： 桃園旅遊 G10 GO！市集 好拍景點 貨櫃市集

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