惡地也能出美景　4處「月球表面」景點等你探索

文／Sharelife分享生活

月世界由泥岩、砂岩、頁岩等構成青灰岩、白堊土地形，因白堊土不適合草木生長，只有刺竹能在此地生存，呈現灰白色的荒漠景象，因地表有會發光的礦物質，只要在明月的照射下，就會發出點點熒光，因而稱為「月世界」。

台灣雖然不大，卻擁有4處月世界地形景觀，分別在高雄兩處、台東、台南等地方，因為獨特的惡地地形，形成荒漠一般的景象，感覺就像月球表面，滿足了普通人也想上月球探險的心情，到這裡彷彿自己曾經踏上月球。

高雄田寮 田寮月世界



▲圖片來源：高雄旅遊網提供



田寮月世界除了有標準的惡地地形外，也是全台惡地與泥火山最發達的地方，沿線到旗山台28線，也有大小不等的泥火山，常常有間歇性的噴發現象，當噴發後的泥流經降雨沖蝕後，就會產生特殊的地形，為「田寮月世界」造就更多的奇景，想了解更多的民眾，也能到風景區入口處的「泥岩地質生態解說中心」，深度了解更多喔。



地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號



高雄燕巢 燕巢月世界－太陽谷



▲圖片來源：高雄旅遊網提供



像是美國大峽谷，又像是月球表面的燕巢月世界，裡面分布著豐富的惡地，如太陽谷、雞冠山、嫦娥湖等，泥火山則有養女湖、滾水山、新養女湖等，在裸岩、瀑布方面則是有崎溜瀑布，許多特殊的地形，也讓燕巢月世界被美國CNN選上「愛上高雄的十大理由」景點之一。



地址：高雄市燕巢區金山里番田路埤底巷



台東利吉 利吉月世界



▲圖片來源：花東縱谷國家風景區提供

利吉月世界沿著台東大橋西側往利吉村的鄉道往北走，過利吉大橋後約400公尺就能看見，在這裡的植物多半是五節芒、銀合歡、相思樹、車桑子等，大部分生長在大量崩塌土石的下層，另黃連木和台灣蘆竹則生長在崩移面跟雨蝕溝上方，這裡也有一獨特的斷崖景觀，俗稱「小黃山」，來到這裡一定要前來觀看。



地址：台東市北郊卑南溪畔

台南龍崎 草山月世界



▲圖片來源：台南市政府觀光旅遊局提供



草山月世界主要由砂岩與頁岩構成，形成青灰岩地形，這裡的山地多嶙岣綿延，到處都是懸崖峭壁，鋸齒狀的山脊也成一大特點，走在草山月世界時，兩旁只有青脆的刺竹，隨著四季早晚的變化，每段時節都長得不一樣，在日落與夜晚之時，更能看見萬山朝拜的遼闊美景。



地址：台南市左鎮區岡林里31號



雖然月世界的形成，是因為惡地地形的關係，也讓許多植物無法生長，但配合上想像力卻讓這樣的景色，有了美妙的解釋「月世界」，為台灣的奇景添加許多風采，也豐富我們的生態景觀。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）