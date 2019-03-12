阿里山花季13日正式起跑　「櫻王、小櫻王」爭相開花引人入勝

▲▼2019年阿里山花季13日正式開跑。（圖／林務局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處將於3月13日首度於阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦花季開鑼儀式，宣告2019年花季正式起跑，現場精彩的表演及充滿鄒族味的小點，加以工作站前櫻王也因暖冬因素提前滿開，更與小櫻王-唐實櫻相互爭彩；嘉義林管處表示趁近幾日天氣放晴、建議民眾把握春光無限，來阿里山踏青賞花。

今年度開鑼地點特別選擇在神木劇場舉辦花季開幕儀式，以香林神木為中心，順應地形往外擴散16道弧形及4階梯的多功能舞台，讓目光聚焦在主視覺及表演上；而主視覺以錯落繽紛的色彩，交織花朵與蝶的共舞，譜出動人樂章及春天生機蓬勃之感。

表演團體有世界第一個視障人聲樂團，「蝦米人聲樂團」帶來阿卡貝拉(a cappella)，成員為克服視覺的缺憾，憑藉敏銳的音感，將他們對於生命的熱忱與信念融入歌聲；更獲得總統親自接見的肯定。在敲鑼聲響起之後，宣告108年花季活動正式拉開序幕，加以鄒語為音樂元素的「45度樂團」，揉合古謠以輕快的旋律吟詠出鄒族的精神與文化，啟發鄒族青年人的認同感，並受邀於原民電視台表演，表演經驗豐富。最後的現場有鄒族味午茶宴及黑膠輕音樂會，更讓現場遊客同時享有味覺和聽覺的雙重饗宴。

嘉義林管處為打動文青族群的芳心，此次開幕更設有臨時攤位，販賣詢問度高的櫻花紙膠帶、L型資料夾、花季必備的賞花手冊；更有日治時期以「眺望新高山」為創作元素的日本知名油畫家-小早川篤四郎及多多羅義雄2款小夜燈，提供販售；嘉義林管處表示錯過的朋友也不用擔心，預計將於4月6-7日森林市集再次推出販售，敬請把握良機、並來場阿里山花季之旅。

嘉義林管處表示，在花季期間，3月13日(開鑼儀式)、3月20日、3月27日、4月6日及4月10日皆會舉辦小型戶外音樂欣賞會，分別於舟之橋、櫻王平台、沼平公園以及阿里山旅客服務中心輪流上演。漫步於山間，身邊是漫山的櫻花，耳邊是悠揚的樂聲，正是溫暖春季裡「櫻與音的對話」，歡迎大家花季一同造訪阿里山，一同體驗阿里山不同的美麗。

另外，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為配合花季活動，遊樂區內的「沼平線」列車將於花季期間每週三（3月13日、20日、27日及4月3日、10日）之上午10時30分至11時45分，行駛蒸汽車頭附掛檜木車廂。