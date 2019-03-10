壽喜燒、火鍋、燒烤來呈現之外　日本和牛還能用「蒸」的



▲台北美福大飯店晴山日本料理，佐賀牛蒸籠蒸物。(圖／台北美福大飯店提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

日本全國擁有超過百餘種以地名命名的和牛品牌，其中佐賀牛則是與松阪牛、神戶牛齊名，而台北美福大飯店即日起至4月30日引進深受日本國民喜愛的佐賀牛，並與米其林一星日本季樂餐廳合作，由季樂餐廳總料理長下山昭男與季樂本店主廚中原寛視來台獻藝，在晴山日本料理帶來日本原創的檜木蒸籠，推出佐賀牛蒸籠套餐與佐賀牛鐵板燒套餐。





▲A5佐賀沙朗牛。

和牛常見以壽喜燒、火鍋、燒烤等方式呈現，季樂餐廳獨家以「蒸」的方式搭配滿滿的蔬菜鋪底，呈現佐賀牛肉的美味。季樂主廚選用水菜、白菜、萬能蔥、香菇、鴻喜菇等時蔬鋪滿檜木蒸籠上，蒸約5分鐘後，添上滿佈大理石油花的佐賀沙朗牛肉，再蓋上蒸1分鐘左右即可，再沾裹招牌柚子醬或是胡麻醬。

另外一款主菜是佐賀牛鐵板燒佐蔬菜，是以鐵板燒形式料理呈現的佐賀牛美饌，選用沙朗及菲力部位，季樂主廚挑選三款調味搭配：岩鹽、山葵泥及醬油，可分開搭配，也可依照季樂主廚的建議，將牛肉各沾上些許三款佐料，呈現不同的口感。

佐賀牛蒸籠套餐與佐賀牛鐵板燒套餐3,800元+10%/位。





▲以鐵板燒形式料理呈現的佐賀牛。