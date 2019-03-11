「別讓全機的人等你上廁所...」為了安全！搭機該注意的事

▲可曾注意到，空姐總在起飛降落時特別緊張，呼籲大家趕快坐回位置，繫好安全帶。（示意圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

「別讓全飛機的旅客等你…」可曾注意到，空姐總在起飛降落時特別緊張，呼籲大家趕快坐回位置，繫好安全帶，因為如果沒有全員坐好，按民航局規定及安全起見，飛機是無法順利起飛的。

▲為了安全起見，不只警示燈亮起，建議還是全程繫上安全帶最為保險。

近兩年航空業很不平靜，意外一發接一發，任職某國籍航空3年的匿名空服員表示，飛機起飛和降落是最容易出事的時刻。她曾回憶到，某次飛機將起飛時，乘客忽然起身說要上廁所，但為了飛安著想，她當下制止了該名乘客，但乘客卻惱羞成怒說「我上個廁所，很快」，拗不過乘客的堅持，她只好通報座艙長此事，而該位乘客過了至少5分鐘後才出來，全機上上下下300多位乘客、組員也多等了5分鐘，飛機才得以起飛。試想，如果每位乘客都要求要離座5分鐘，豈不大亂？

▲搭機時常聽到空服員廣播，請各位乘客繫好安全帶、椅背拉直、打開遮光板、手機調整為飛航模式並關閉Wifi功能，並將包包放置前方座位底下，都是有原因的。

並不是說這樣的等候浪費大家時間，人總有不情之請，但要求的同時應多份理解和同理心，此外，該空服員表示，起飛降落所有組員都要繫好安全帶、椅背拉直、打開遮光板、手機調整為飛航模式並關閉Wifi功能，並將包包放置前方座位底下，每一個環節都不能出任何差錯。否則，飛機是無法順利起飛的，當然也不是所有航空公司要求都如此嚴格，但對注重飛安的你我，能多一層保障，何樂而不為呢？

▲起飛降落時需要打開遮光板，目的主要是能讓機艙內的人員可以清楚看到外面的環境。

該空服員說，很多乘客不清楚為何要在起飛、降落時要打開遮光板？為何要將包包放在前方座位下，不能放在腿上？打開遮光板的目的主要是能清楚看到外面的環境，讓機組人員和全體乘客看見任何不尋常的現象（例如冒煙）時能立即發現，並通報處理；而包包平時是貴重物，若遇到意外時卻成為阻礙物，怕阻擋到你的逃生路線，說到底，這些規範不只是台灣民航局規定，而是為了你的自身安全。