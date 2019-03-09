森林漫遊必朝聖台中仙氣木階步道　大坑步道最新整修通行情報

▲大坑步道部份登山步道分段整修中。（圖／取自臺中市風景區管理所臉書）



記者陳涵茵／綜合報導

位於台中的大坑風景區是台中人的後花園，仙氣十足的登山步道環境清幽還能吸取芬多精，成了夏日最避暑的「森呼吸」景點，綠意中的原始木階梯與步道拍起來特別有味道，越來越多年輕人會特別上山打卡拍照，不過要提醒遊客今年大坑部分登山步道正在進行整修工程千萬別撲空。

▲大坑步道原始木階梯拍起來特別美。（圖／IG網友tzuweichengkor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



大坑風景區共有12條登山步道，依大坑山與溪流交錯的天然地形闢建，海拔最高為頭嵙山859公尺，12條步道健行難易程度不同，大坑6～9－1號步道較容易攀登適合初學者，大坑1～5號及5-1號與10號步道因具陡坡較有挑戰性，衡量自己體能後再挑戰。

▲步道成了年輕人的打卡熱點。（圖／IG網友tzuweichengkor提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



為了因應越來越多了遊客人潮，台中市大坑各登山步道正在進行檢修老舊損壞步道及附屬設施修工程，採步道分階段封閉方式施工，目前4、5、7、8號步道皆已在今年2月前開放全線通行，目前1號步道因災害封閉起點至體能訓練場前步道路段（0K+000~0K+200間），預計8月底前能整修完工，而2號步道則全線封閉至5月15日。

